FairToner.de gehört zu den CHIP Leading Shops 2023

In unserem Alltag ist der Online-Handel kaum mehr wegzudenken. Viele Händler sorgen hier für eine einfache und reibungslose Kaufabwicklung. Leider gibt es in diesem Bereich aber auch etliche schwarze Schafe mit zum Teil betrügerischen Absichten. Das größte Verbraucher-Portal Deutschlands CHIP.de testet schon seit einigen Jahren in Kooperation mit dem Partner Globis Online-Shops aus den unterschiedlichsten Branchen auf ihre Vertrauenswürdigkeit. Mit überzeugenden Testergebnissen konnte sich FairToner.de gegenüber dem Wettbewerb deutlich abheben und gehört zu den CHIP Leading Shops 2023.

Rund 6.000 Online-Shops wurden untersucht

Für den deutschsprachigen Raum wurden von CHIP und Globis rund 6.000 Online-Shops mit Firmensitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz näher untersucht. Aus dieser Auswahl wurden letztlich 1.868 der meistfrequentierten Shops herausgefiltert. Diese Anbieter wurden in Bezug auf

-Benutzerfreundlichkeit,

-Produktinfo und Präsentation,

-Transparenz und Sicherheit,

-Konditionen und Service und

-mobile Nutzbarkeit,

überprüft.

Die Kriterien sind prozentual gewichtet und müssen ein Gesamtergebnis von mindestens 80 Prozent erreichen. Dabei muss jede der vorgenannten Kategorien mindestens 50 Prozent erreichen. Im Ergebnis haben nur 974 Online-Shops die hohen Anforderungen erfüllen können. Diese wurden anschließend nach Branchen sortiert in einer Liste übersichtlich aufgelistet.

FairToner hat das Ergebnis auf 97 % verbessern können

Seit 2020 ist FairToner.de als Anbieter in der Kategorie „Elektronik und Bürobedarf“ gelistet und hat seitdem jährlich das Ergebnis verbessern beziehungsweise halten können. Im Jahr 2020 lag das Gesamtergebnis noch bei 86 Prozent, 2021 und 2022 stieg das Ergebnis auf 92 Prozent und in diesem Jahr kann sich das Team hinter FairToner über ein Gesamtergebnis von 97 Prozent freuen. Das aktuelle Ergebnis ist sowohl in der aktuellen CHIP-Ausgabe 04/2023 veröffentlicht worden, als auch unter „www.chip.de/shopsiegel“ zu finden. Hier sind nur diejenigen Shops verzeichnet, die auch wirklich überzeugen konnten. FairToner hat es erneut geschafft und darf sich als Qualitätsanbieter im Bereich „Drucker und Patronenshops“ über die Auszeichnung als CHIP Leading Shop 2023 freuen.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

