Für Klima, Luft, Boden: Multitalent Wald schützen

VERBRAUCHER INITIATIVE zum Tag des Baumes am 25. April

Berlin, 24. April 2025. Wälder haben vielfältige Funktionen für Mensch und Umwelt. Um sie zu erhalten, sind eine nachhaltige Bewirtschaftung, ein bewusster Umgang mit dem Rohstoff Holz und ein respektvolles Verhalten notwendig. Was Verbraucherinnen und Verbraucher zum Schutz der Wälder beitragen können, hat die VERBRAUCHER INITIATIVE auf www.verbraucher60plus.de zusammengestellt.

Wälder halten die Luft rein, schützen Klima, Böden sowie Gewässer und tragen maßgeblich zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei. Sie sind einzigartige, komplexe Ökosysteme und bilden einen Lebensraum für zahlreiche Arten von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Zudem sind sie eine Lebensgrundlage für viele Menschen.

In der Freizeit sind Wälder beliebte Naherholungsgebiete, tun Gesundheit und Wohlbefinden gut. Im Wald unterwegs zu sein, wirkt entspannend, stressabbauend und stärkt das Immunsystem. „Denken Sie daran, dass Sie dabei den Lebensraum von vielen verschiedenen Lebewesen betreten. Tragen Sie mit einem angemessenen Verhalten zur Erhaltung des Waldes bei und nehmen Sie Rücksicht auf die Waldbewohner“, sagt Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE. Dazu gehört es beispielsweise, auf gekennzeichneten Wegen zu bleiben, Lärmbelästigungen zu vermeiden, Hunde an der Leine zu führen und Müll in bereitstehende Abfalleimer zu werfen oder ihn mit nach Hause zu nehmen. „Halten Sie sich an das Rauchverbot im Wald, das in vielen Bundesländern ganzjährig oder vom Frühjahr bis zum Herbst wegen der Waldbrandgefahr gilt“, hebt Georg Abel hervor.

Um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder nachweisen zu können, wurden verschiedene Zertifizierungssysteme entwickelt. Sie sind an den zugehörigen Siegeln erkennbar. Dazu rät der Bundesgeschäftsführer: „Achten Sie beim Neukauf auf von Holzprodukten auf das FSC- oder PEFC-Siegel und legen Sie Wert auf Langlebigkeit. Halten Sie außerdem nach Produkten Ausschau, die aus regionaler Waldwirtschaft stammen oder in der Region verarbeitet wurden.“

Die Papierproduktion verschlingt große Mengen an Holz. Verbraucherinnen und Verbraucher können einiges tun, um den Druck auf die Wälder zu senken. Weniger Papier zu verbrauchen und konsequent Recyclingpapier aus 100 Prozent Altpapier zu nutzen, sind wichtige Maßnahmen.

Mehr über Wälder, eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und einen bewussten Umgang mit Holz und Papier bietet die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem Portal www.verbraucher60plus.de. Die Informationen stehen in dem Themenschwerpunkt „Holz“ in der Rubrik „Umwelt“ bereit.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org