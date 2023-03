gbo datacomp zu Gast auf Fachtagung „Mehr Effizienz im Presswerk“

Das etablierte Format der Vogel Communications Group lädt zur Branchenfachtagung ein und gbo datacomp ist mit einem Vortrag zum Thema Predictive Maintenance dabei. Der Blick in die Zukunft sorgt für eine höhere Vorhersagequalität, so das Fazit und sicherlich auch das Motiv, diesem Vortrag einen Slot einzuräumen.

Augsburg, 29.03.23 Am 15. Juni ist es so weit, die Branche trifft sich im Vogel Convention Center in Würzburg. Mit auf dem Podium ist Michael Möller, Geschäftsführer der gbo datacomp. Er konnte die Jury überzeugen und erhielt einen Slot für seinen Vortrag „Predictive Quality – der Weg zu weniger Ausschuss und mehr Produktivität“. Möller startet um 9.45 Uhr und nutzt die zur Verfügung stehenden 20 Minuten, um den TeilnehmerInnen Einblicke in die Ergebnisse eines Forschungsprojektes vorzustellen. Möller stellt zudem direkt den Bezug der Ergebnisse zur Praxis her und zeigt die Integration in das hauseigene Tool bisoftMES auf. Das Projekt hat gbo datacomp zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie und dem Werkzeugmaschinenlabor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen umgesetzt. Es wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Im Mittelpunkt von „quadrika“ steht das Qualitätsmanagement (QM), das vielfach noch auf einem Blick in die Vergangenheit basiert. Gefertigte Bauteile werden analysiert, um die Qualität der nächsten Teile zu verbessern. Das ist für die KI getriebene Zukunft zu wenig. Und so beschäftigte sich das Projekt mit Predictive Quality, die einen Blick in die Zukunft ermöglicht, um schneller und effizienter zu produzieren, vorausgesetzt die vorhandenen Daten werden sinnvoll auf einer Plattform wie einem Manufacturing Execution System (MES) integriert.

Die Verbindung aus Theorie und Praxis ist es, die gbo datacomp und seine MES-Lösungen ausmacht. Und so stellt Möller über das Forschungsprojekt hinaus entsprechende Lösungen in der Praxis vor. „Uns ist wichtig, innovative Inhalte praxisgerecht umzusetzen. Wir beteiligen uns an Forschungsprojekten, um praxisrelevante Inhalte und Anregungen mitzunehmen“, erläutert MES-Experte Möller.

So auch in diesem Fall. Mithilfe des Forschungsprojektes „quadrika“ wurde von Fraunhofer und WZL ein Modul entwickelt (Quality-Data-Modul – QDM), das als Add-on zu einem MES Prozesse online überwacht, um Prozess- und Produktrisiken zu vermeiden, noch bevor diese auftreten. Dadurch erhöht sich die Prozess- und Produktqualität und Ausschüsse werden reduziert bzw. minderwertige Bauteile nicht weiterverarbeitet.

Grundlage für die Nutzung von Predictive Quality ist das MES. Je mehr Daten im System vorhanden sind, desto präziser ist das digitale Abbild und damit auch die Qualitätsvorhersage. Michael Möller zeigt anhand von Beispielen den Nutzen dieses Ansatzes für die Prozessqualität in der Praxis auf.

Anmelden zur kostenpflichtigen Veranstaltung kann man sich über den Link der Vogel Communications Group.

gbo datacomp gilt als Ideengeber der ersten Stunde im Bereich MES-Lösungen für mittelständische Produktionsunternehmen. Der Full-Service-Dienstleister verfügt über mehr als 30 Jahre Projekterfahrung im Produktionsumfeld des Mittelstandes. An fünf Standorten werden die Anforderungen der Kunden auf der Basis von Standardmodulen den Kundenbedürfnissen angepasst. Neben seiner modularen MES-Lösung bisoftMES solutions bietet der MES-Experte kundenindividuelles Consulting. Von der Einführung, über die Anlagenintegration bis hin zur praktischen Umsetzung von MES-Lösungen realisiert das mittelständische Softwarehaus alles aus einer Hand. Die ausgesuchte Branchenkompetenz spricht für sich. Derzeit betreut gbo datacomp weltweit mehr als 900 Systemlösungen mit über 20.000 Usern und mehr als 100.000 angeschlossenen Maschinen/Anlagen.

Firmenkontakt

gbo datacomp GmbH

Dr. Christine Lötters

Schertlinstr. 12a

86159 Augsburg

+49 821 597010



http://www.gbo-datacomp.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

+49 171 48 11 803



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.