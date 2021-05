Gemeinsam gegen Corona: Carolinen unterstützt Team des Impfzentrums Bielefeld

Bielefeld, 19. Mai 2021 – Das Bielefelder Traditionsunternehmen Carolinen unterstützt das Team des Corona-Impfzentrums Bielefeld: Carolinen-Mitarbeiter lieferten am heutigen Donnerstag rund 3000 Litern Carolinen-Getränke im Impfzentrum Willy-Brandt-Platz an. Rund 120 Helfer sorgen täglich hier vor Ort dafür, dass aktuell täglich über 1500 Menschen der Region gegen das Corona-Virus geimpft werden. Zum Team des Impfzentrums gehören dabei die unterschiedlichsten Menschen und Berufsgruppen: von Ärzten, Apothekern bis hin zu Fachpersonal, das sich um den Empfang und eine reibungslose Organisation kümmert.

Saskia Huneke, Marketingleitung Carolinen: “So viel wie möglich impfen und so die 3. Welle abflachen, ist unser gemeinsames Ziel im Kampf gegen Corona. Das Team des Impfzentrums Bielefeld leistet hier für die ganze Region herausragende Arbeit und hat den größten Respekt sowie unser aller Unterstützung verdient. Mit unserer Spende möchten wir dafür einfach Danke sagen und dafür sorgen, dass alle Helfer immer erfrischt ans Werk gehen können.”

Ingo Schlotterbeck, Organisatorischer Leiter Impfzentrum Bielefeld: “Die Unterstützung von Carolinen für unser Impfzentrum freut uns sehr. Das permanente Tragen der FFP2-Masken fordert unsere Einsatzkräfte tagtäglich und daher ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr enorm wichtig.”

Über Carolinen

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus 300 m Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Rund 180 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen.

