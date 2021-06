Hände weg von diesem Buch?

HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Zukunft

Jawoll-ja, denn sonst würde es am Ende noch ein Bestseller werden … und das wollen wir doch nicht, oder? Weil Bestseller gemeinhin den Großverlagen von “B” wie Bertelsmann bis “W” wie Weltbild vorbehalten sind.

Dabei hat das Werk von Anton Siebler-Stroganoff

HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN

Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Zukunft

schon eine 2. Auflage in der “Pipeline” beim mittelständisch-familiären IDEA Verlag in Palsweis.

Ohne Protektion durch eine Konzernlobby ist es heutzutage aussichtslos, dass ein Autor in die SPIEGEL- oder FOCUS-Bestsellerliste kommt, sind doch beide als “Meinungsmacher” selbst Teil eines Medienkonzerns. Was einen solcherart mutigen “Widerborst” wie besagten IDEA Verlag dennoch antreibt, dem “zeitgeistigen” Mainstream-Kapital die kleine Stirn zu bieten, mögen idealistische Ausreißer wie HEITER LEBEN … sein.

Mit diesem 230 Seiten starken Buch mit 117 Abbildungen erlebt der Leser nicht nur konkrete Lebenshilfe, sondern die Vision einer besseren Zukunft, die vom Autor eindrucksvoll präzise beschrieben wird. Dem kreativen Leser wird es Freude bereiten, im Geist an einer gerechteren Welt mitzuwirken. Mit diesem Werk wird ein neues Kapitel in der Belletristik aufgeschlagen, weil es erzählt, hinterfragt, vorschlägt und sich dabei so unterschiedlicher Elemente wie Poesie, Science Fiction und knallharter Wissenschaft bedient.

Als “Sahnehäubchen” liefert der Autor Anton Siebler-Stroganoff noch jedem Leser eine individuelle Signatur per Internet, als Weltneuheit kostenlos, versteht sich.

Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Tipps für jetzt, danach und eine bessere Welt 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR – Neuerscheinung im IDEA-Verlag GmbH, Palsweis

https://marjorie-wiki.de/wiki/Bernd_Siebler

Firmenkontakt

Bernd Siebler

Bernd Siebler

Moobaan 59/54

77110 Hua Hin

0066646340843

heiterleben@gmail.com

http://www.heiterleben.one

Pressekontakt

Bernd Siebler

Bernd Siebler

Moobaan 59/54

77110 Hua Hin

0066646340843

bs@wirimweb.de

http://www.heiterleben.one

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.