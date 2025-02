Die Hotel Investments AG setzt auf Wachstum im Bereich Serviced Apartments in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein renommiertes Unternehmen aus der Schweiz, bekannt für ihre Expertise im Bereich Hotelinvestitionen und -management, richtet ihren Fokus zunehmend auf die Expansion im Bereich Serviced Apartments in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit ihren Partner-Betreibern gehört die Hotel Investments AG zu den gefragtesten Akteuren auf dem Markt und verfolgt weiterhin eine nachhaltige Wachstumsstrategie.

Hotel Investments AG: Serviced Apartments Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Nachfrage nach Serviced Apartments in den wichtigsten Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz wächst stetig. Diese flexiblen Wohnlösungen bieten eine attraktive Alternative zu klassischen Hotelzimmern, insbesondere für Langzeitaufenthalte und Geschäftsreisende. Die Hotel Investments AG reagiert auf diesen Trend und sucht aktiv nach neuen Objekten für den Ausbau ihres Portfolios.

Serviced Apartments: Ein Wachstumsmarkt mit Zukunftsperspektive

„Serviced Apartments sind eine wertvolle Ergänzung zum klassischen Hotelgeschäft. Sie bieten den Gästen nicht nur mehr Flexibilität und Komfort, sondern ermöglichen es uns, unsere Portfolio-Diversifikation weiter auszubauen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Wir sehen ein großes Potenzial in diesem Markt und sind überzeugt, dass wir durch gezielte Investitionen und Partnerschaften weiterhin erfolgreich wachsen können.“

Die Hotel Investments AG ist bereits in der Hotelbranche stark etabliert und setzt nun auf die Erweiterung ihres Portfolios mit Serviced Apartments. Das Unternehmen sucht in den nächsten Monaten weiterhin betreiberfreie Stadthotels, die für eine Umnutzung in Serviced Apartments geeignet sind.

Interessierte Hoteleigentümer, die ihre Immobilien verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden.

Strategie der Hotel Investments AG: Wachstumschancen im Serviced Apartments-Markt nutzen

Mit einer klaren Wachstumsstrategie fokussiert sich die Hotel Investments AG auf den Ankauf und die Verwaltung von Hotelimmobilien sowie Serviced Apartments in bevorzugten städtischen Lagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besonders gefragt sind große Serviced Apartments und Stadthotels in Metropolen wie Berlin, Wien und Zürich. Das Unternehmen ist bestrebt, in Partnerschaft mit etablierten Hotelbetreibern langfristig profitable Projekte zu realisieren.

„Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um die bestmöglichen Lösungen zu entwickeln. Die Nachfrage nach flexiblen Wohnlösungen, wie sie Serviced Apartments bieten, wird auch in Zukunft weiter steigen“, so Holger Ballwanz weiter.

Die Hotel Investments AG ist ein bekannter Hotelinvestor und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einer klaren Vision und einem strategischen Fokus auf nachhaltige Investitionen setzt das Unternehmen auf langfristigen Erfolg im Hotel- und Immobilienmarkt.

Für weitere Informationen oder um ein Angebot einzureichen, wenden sich Eigentümer bitte direkt an die Hotel Investments AG.

Website: www.hotel-investments.ch

Weitere Informationen über die Unternehmensgruppe der Hotel Investments AG finden Interessierte auch unter www.hotel.group

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.