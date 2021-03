Hyland ist “Strong Performer” im Forrester Wave Report für Robotic Process Automation

Der Bericht positioniert Hyland als wichtigen RPA-Anbieter und bewertet dessen Angebot, Strategie und Marktpräsenz

München – 17. März 2021 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services für Unternehmen weltweit, wurde im The Forrester Wave ™: Robotic Process Automation, Q1 2021 Report als “Strong Performer” positioniert. 2020 hat Hyland sein Intelligent-Automation-Produktportfolio durch die Akquisition von Another Monday um RPA-Funktionalitäten erweitert.

Der Report zeigt auf, welche Branchentrends die steigende Nachfrage nach RPA antreiben, und auf welche Funktionalitäten Unternehmen bei der Auswahl einer RPA-Lösung achten sollten, darunter Funktionen, die die Integration mit RPA-verwandten Technologien und eine umfassende Skalierung ermöglichen.

Der Forrester Report hebt den strategischen Ansatz von Hyland hervor, RPA in seine Content-Services-Plattform zu integrieren, sowie dessen intelligente Automatisierungslösungen, die branchenspezifische Herausforderungen mithilfe von RPA, Prozessorchestrierung, Low-Code-Funktionen und hochentwickelten Integrationen mit externen Systemen lösen.

Hyland erhielt die höchstmögliche Punktzahl bei den folgenden Kriterien:

– Aktuelles Angebot: Portfoliomanagement und ROI-Analyse – definiert als Angebot einer umfassenden Plattform für Kunden, die den gesamten Automatisierungslebenszyklus abdeckt, einschließlich Kosten- und Effizienzüberlegungen sowie nahtloser Integration mit externen Plattformen

– Aktuelles Angebot: Bot-Deployment – definiert als Bereitstellung von automatisierten Bot-Tests, KI-gestützter Bot-Repair und -Re-Testing sowie der Erstellung auditierbarer Bot-Dokumentation

– Strategie: Produktvision – definiert als herausragende Fähigkeiten mit Plänen wie No-Code-Designer für Citizen Developer, Automation Collaboration, Automation-Portfoliomanagement, Task/Process-Mining-Integration und Bot-Generierung

– Strategie: Performance – definiert als starke Belege für vergangene und zukünftige Leistungen, einjährige Umsatzprognose und Wachstumsziele, die mit der strategischen Produktvision übereinstimmen

Heinz Wietfeld, Regional Manager bei Hyland, zum Wert von RPA für Unternehmen aller Branchen: “Märkte und das aktuelle Geschäftsklima entwickeln sich ständig weiter. Um sich in diesem Umfeld zu behaupten und mit innovativen, durch und durch digitalen Start-ups konkurrieren zu können, müssen Unternehmen auf intelligente Automatisierung setzen. Während “digitale Mitarbeiter” und der “Kollege Softwarebot” repetitive und langweilige Arbeiten übernehmen, können sich die Mitarbeiter spannenderen und höherwertigeren Aufgaben zuwenden und so die Kundenerfahrung verbessern. Wir sehen RPA als die natürliche Erweiterung der Intelligent-Automation-Strategie und -Vision von Unternehmen. Durch die Einbindung von RPA in eine Content-Services-Plattform können Unternehmen Prozesse rationalisieren, einen schnelleren ROI erzielen und durchgängige Automatisierung ermöglichen.”

Der The Forrester Wave ™: Robotic Process Automation, Q1 2021 Report steht hier zum Download bereit. Erfahren Sie mehr über intelligente Automatisierung und Hyland RPA unter Hyland.com/de-DE/RPA und Hyland.com/RPA.

