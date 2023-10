infactory Internet-Funk-Wetterstation FWS-900

Das Wetter mit 5 Tage UV-Index- und Wettertrend im Blick behalten

– Messdaten für Innen- und Außenbereich, mit 5 Tage Wettertrend und UV-Index

– Übersichtlich aufgeräumtes Farbdisplay zum schnellen Erfassen aller Daten

– Min.- und Max.-Speicher für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

– Einstellbarer Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Alarm

– Kostenlose App „ELESION“ für Datenlogger-Funktion, Daten-Auswertung u.v.m.

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Das aktuelle und kommende Wetter im Blick behalten: Auf dem XL-Farb-Display der Funk-Wetterstation mit

Außensensor, WLAN, Datenlogger und App von infactory liest man bequem Temperatur und Luftfeuchtigkeit

für drinnen wie draußen ab. Zusätzlich zeigt die Wetterstation den Wettertrend für 5 Tage an. Und dank UV-Index-

Vorschau erkennt man sofort, ob es Zeit für die Sonnencreme ist.

Exakte Messwerte auch im Außenbereich: Einfach den Funk-Außensensor im Freien anbringen – in bis zu 60

Metern Entfernung zur Station. Schon übermittelt er die Wetterdaten drahtlos.

Die Vorteile aus beiden Welten nutzen: Die Wetterstation bezieht die lokalen Messwerte von dem

Außensensor und die Wettervorhersage aus dem Internet. So ist man rundum bestens informiert.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Mobilgerät lassen sich die Wetterdaten-

Aufzeichnungen der Wetterstation für einzelne Tage, Wochen und Monate ansehen sowie der UV-Index und

Wettertrend. Auf Wunsch kann man sogar einen Temperatur-Alarm setzen.

– WLAN-Wetterstation mit Thermo- und Hygrometer

– Temperatur-Messbereich innen: -10 bis +50 °C, außen: -40 bis +70 °C, wahlweise in °C / °F

– Messbereich relative Luftfeuchtigkeit (innen und außen): 1 bis 99 % RH

– Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Alarm am Gerät einstellbar (jeweils für innen und außen)

– UV-Index-Vorschau und Wettertrend-Anzeige für 5 Tage, mit 23 verschiedenen Wetter-Symbolen

– Beleuchtetes XL-LCD-Farbdisplay: 166 x 92 mm

– Gleichzeitige Anzeige von Innen- und Außentemperatur, Innen- und Außen-Luftfeuchtigkeit, UV-Index-

Vorschau, Wettertrend, Uhrzeit, Datum und Wochentag

– Spritzwassergeschützter Funk-Außensensor: IP44

– Funkfrequenz: 433 MHz, Reichweite: bis zu 60 Meter (freies Feld)

– Wetterstation um 2 zusätzliche Sensoren erweiterbar

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Datenlogger-Funktion, zum Speichern,

Vergleichen und Auswerten der Wetterdaten, für Verlaufs-Anzeige für Temperatur und

Luftfeuchtigkeit (täglich, wöchentlich, monatlich), Temperatur-Alarm u.v.m.

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum

Aktivieren der Heizung bei Unterschreiten einer festgelegten Temperatur u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf

Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Minimum/Maximum-Speicher für Innen-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit

– Automatische Zeit-Einstellung via Internet und manuell möglich, umschaltbar zwischen 12- und 24-

Stunden-Format

– Einstellbarer Wecker mit Schlummerfunktion

– 1 Touch-Taste und 5 Bedientasten an der Gehäuseseite: für Display-Einstellungen und

Schlummerfunktion

– Integrierter USB-Ladeport (nur bei Betrieb mit Netzteil) für Smartphone, E-Book-Reader u.v.m.: 5

Volt bis 1 A / 5 Watt

– Ausklappbare Füße für sicheren Stand und Öse zum Aufhängen

– Modellkennung: Netzteil zu ZX-7410: HX075-0501200-AG-001

– Eingangsspannung: 100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz

– Ausgangsspannung: 5,0 Volt DC

– Ausgangsstrom: 1,2 A

– Ausgangsleistung: 6,0 Watt

– Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 78,08 %

– Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 Watt

– Stromversorgung Wetterstation: per 230-Volt-Netzteil oder über 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte

dazu bestellen)

– Stromversorgung Außensensor: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße Wetterstation: 205 x 130 x 32 mm, Gewicht: 357 g

– Maße Außensensor: 97 x 50 x 32 mm, Gewicht: 52 g

– Wetterstation FWS-900 inklusive Netzteil, Außensensor und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107413336

Preis: 63,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7410-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7410-3041.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/SJeted8zBAbZQaj

