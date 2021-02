Innovativer Verdeat Innengarten ermöglicht es, 76 Kräuter bis Pflanzen gleichzeitig zu züchten

Ein Team von Unternehmern mit Sitz in der Europäischen Union hat einen neuen Begleiter entwickelt: Verdeat-Hausgarten, um moderne Familien zu unterstützen, die aufgrund der sich schnell ändernden äußeren Bedingungen in Not sind. Sie setzen die Kraft von Natur und Technologie frei und möchten Familien auf der ganzen Welt helfen, ein Gleichgewicht im Leben zu finden, indem sie ihre eigenen Lebensmittel anbauen und einen gesunden Lebensstil annehmen.

Viele Familien sind aufgrund ständiger Sperrungen gezwungen, zu Hause zu bleiben, und haben mit enormer Not, Angst und Müdigkeit allgegenwärtiger Bildschirme zu kämpfen. In einer Welt voller ständiger Reize können Gesundheit und Wunder der Natur vergessen werden. Aus diesem Grund ruft das Verdeat-Team dazu auf, die Natur nach drinnen einzuladen und Wunder, Neugier und Respekt für Pflanzen zu wecken, indem sie in einem Wohnzimmer oder einer Küche wachsen.

Beim Anbau von essbaren Pflanzen zu Hause können Benutzer die Menge an Lebensmittelabfällen erheblich reduzieren, da sie nur das verwenden, was derzeit benötigt wird. Darüber hinaus sind zu Hause angebaute Pflanzen vor Pestiziden oder GVO sicher, da die Eigentümer wissen, was sie pflanzen, und den Gesamtprozess bis zur reichlichen Ernte kontrollieren. Die Pflanzen können den Geschmack von Mahlzeiten bereichern und zum Experimentieren mit neuen Zutaten und pflanzlichen Rezepten inspirieren.

Im Laufe der Jahre der kontinuierlichen Verbesserung hat das Verdeat-Team ein selbstbewässerndes und anwendungsgesteuertes System entwickelt, mit dem essbare Pflanzen zu Hause 40% schneller wachsen können als bei normalem Anbau. Der Hausgarten wird von Sonnenlicht beleuchtet, das 95% des natürlichen Lichtspektrums abdeckt und somit eine reichhaltige Quelle für entspannende und stimmungsaufhellende Lumineszenz darstellt. Der Hausgarten ist je nach Grünverbrauch in drei Größen erhältlich und bietet Platz für bis zu 76 Pflanzen gleichzeitig!

“Was Verdeat einzigartig macht, ist, dass es ein offener Garten ist, in dem man all seine Lieblings- und gesündesten Pflanzen pflanzen kann. Wir möchten unseren Kunden gegenüber fair und transparent sein: Sie müssen nicht auf spezielle Pods angewiesen sein, die nur in Abonnementmodellen erhältlich sind. Wir möchten, dass Sie das Design Ihres Verdeat auswählen und damit spielen, um die volle Erfahrung im Hausgarten zu machen”, Robert Paluch, der CEO von Verdeat.

Entwerfen Sie mit Verdeat Ihren eigenen Innengarten mit einem einfachen Konfigurator unter https://www.verdeat.com/configurator.

Weitere Informationen finden Sie unter https://verdeat.com/.

.

Kontakt

VERDEAT

Robert Paluch

Krancowa 30

62-002 Suchy Las

+48 728 853 800

hello@verdeat.com

https://verdeat.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.