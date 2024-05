Inspirierendes Wort-Seminar: Shincheonji lädt nach Frankreich ein

Globale Pastorenkonferenz in Europa: Am 15. Juni in Frankreich vereint Shincheonji Christen weltweit, um die Offenbarung zu verstehen und das Christentum zu beleben.

Jedes Jahr versammeln sich Christen aus aller Welt bei den Wort-Seminaren von Shincheonji, um tiefgreifende Einblicke in die biblische Lehre und die Erfüllung der Offenbarung zu erhalten. Diese Seminare, sorgfältig organisiert von der Shincheonji Kirche Jesu und dem Zion Christlichen Missionscenter, erstrecken sich dieses Jahr über jeden Kontinent, um das offenbarte Wort Gottes auf globaler Ebene zu verbreiten und das Christentum zu einen. Unser Wortseminarprogramm folgt einem klaren Jahresplan, der mit Asien (I) beginnt, dann in Europa, Afrika, Amerika, Ozeanien und schließlich erneut in Asien (II) fortgesetzt wird.

Die nächste große Veranstaltung in dieser Reihe ist das Wort-Seminar in Europa, das am 15. Juni in Frankreich, stattfinden wird. Die Veranstaltung mit dem Titel „Globale Pastorenkonferenz in Europa“ wird von der Shincheonji Kirche Jesu und dem Zion Christlichen Missionscenters organisiert und steht unter dem Thema „Zeugnis von der Erfüllung der Offenbarung und der Wirklichkeit“. Ziel der Konferenz ist es, das Christentum in Europa wieder zu beleben und zu vereinen.

Rund 2.000 Pastoren verschiedener Konfessionen werden in Frankreich vor Ort erwartet. Zusammen mit den Online- und Offline-Zuschauern wird die Gesamtzahl der Teilnehmer auf etwa 10.000 geschätzt. Dieses Seminar wird ein strahlendes Licht in Europa und zieht auch die Aufmerksamkeit der Medien und Journalisten in Frankreich auf sich.

Man Hee Lee, der Vorsitzende von Shincheonji, wird das Seminar persönlich leiten. Im Jahr 2023 haben insgesamt ca. 960.000 Menschen an den von ihm geleiteten Wort-Seminaren teilgenommen, davon ca. 10.000 allein auf den Philippinen. Aufgrund dieser beeindruckenden Zahlen und seiner tiefgründigen Lehren wurde Man Hee Lee von europäischen Predigern nach Europa eingeladen.

Die europäischen Prediger interessieren sich besonders für die Methoden und den Erfolg der Shincheonji Kirche Jesu, die es geschafft hat, während der Corona-Periode dreimal Abschlussfeiern mit 100.000 Absolventen zu veranstalten. Wie Shincheonji verkündet, liegt der Schlüssel zum Erfolg im offenbarten Wort.

Das Wort-Seminar in Europa verspricht ein historisches Ereignis zu werden, das die Christenheit in Europa beleben und einen wird. Die Teilnahme von 2.000 Pastoren und insgesamt etwa 10.000 Menschen unterstreicht die Bedeutung und den Einfluss dieses Seminars. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses einzigartigen Treffens zu sein und tiefe Einblicke in die Erfüllung biblischer Prophezeiungen zu erhalten. Wir laden alle interessierten Christen, Medienvertreter und Journalisten herzlich ein, am 15. Juni in Frankreich dabei zu sein.

Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes

Kontakt

Andreas Stamm – Gemeinde Zentraldeutschland

Kirill Kupcov

Ehrenzeller Str. 32

45143 Essen

+49 15753196081



https://shincheonji.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.