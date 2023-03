karriere101 – Die neue Online-Karriere-Messe

Swipen – Liken – Matchen – Daten

Engagierte Abiturient:innen, Studierende und Young Professionals haben die Qual der Wahl: vor dem Hintergrund des weit verbreiteten Fachkräftemangels bieten sich häufig mehrere Optionen beim nächsten Karriereschritt. Darüber hinaus wandeln sich gängige Bewerbungsroutinen, Kommunikationswege und Erwartungshaltungen.

Genau hier setzt das Konzept der Online-Messereihe „karriere101“ an. Grundlage jeder k101-Messe ist das Matching-Prinzip, wovon Unternehmen & Talente gleichermaßen profitieren: Wie in den bekannten Dating-Apps swipen beide Seiten durch die jeweiligen Profile und vergeben Likes. Erst wenn sich Unternehmen und Talente gegenseitig liken, entsteht ein Match und es folgt die Kontaktaufnahme sowie die Vereinbarung eines Termins für das Bewerbungsgespräch in Form eines 1:1 Video-Calls.

Das Format bietet mit Hilfe innovativer Tools nicht nur einen zielgerichteten Zuschnitt auf spezifische Branchen inklusive der passenden Arbeitgeber:innen, sondern ermöglicht nicht zuletzt auch einen unkomplizierten Kontakt zwischen Unternehmen und Talenten. Langes Warten auf Rückmeldungen und Einladungen zum Interview gehören damit der Vergangenheit an!

Check it out & find your perfect match!

Weitere Infos & kostenlose Anmeldung unter https://www.karriere101.de/

Deine nächsten karriere101-Events:

14.06.2023: Bildungsinstitutionen & Beratung

14.06.2023: Automobile & Luft- und Raumfahrttechnik

21.06.2023: IT & Telekommunikation

21.06.2023: Mediziner:innen

28.06.2023: Bau, Architektur & Immobilien

28.06.2023: Recht, Steuer & Consulting

05.07.2023: Geisteswissenschaften

05.07.2023: Soziale Berufe & NGOs

u.v.m.

Zeichen: 1.781 | Veröffentlichungsfrei sofort | Veröffentlichung zu redaktionellen Zwecken kostenlos, Belegexemplar erbeten.

Über uns:

Wir von International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, arbeiten seit 2005 in den Schwerpunkten Bildung und Karriere. Unsere Stärke ist die Vernetzung von Akteuren durch diverse nationale und internationale Service- und Dienstleistungen.

Unsere Motivation

Der Struggle, gerade zum ersten Job, ist uns allen im Gedächtnis geblieben. Jobportale bewerben zum Teil dieselben Jobs, Bewerbungsschreiben bleiben unbeantwortet und die Tage streichen ins Land. Wir wollen mit karriere101 die Job- und Karrieremessen an die moderne Berufswelt anpassen und die Jobsuche simpel machen. Egal ob Berufseinsteiger:in oder Fachkraft, der Weg von der Bewerbung bis zum Job soll keinem mehr die Nerven kosten.

Das Plus ist die einmalige Profilerstellung, direkter Kontakt mit den Unternehmen und vor allem keine wochenlangen Wartezeiten mehr. Vom Erstkontakt über das Interview und im besten Falle bis zum Vertragsabschluss vergehen in der Regel nur wenige Tage.

So einfach kann die Jobsuche sein!

Pressekontakt:

International Education Network GmbH & Co. KG

Schloss Cappenberg 4

59379 Selm-Cappenberg

Email: info@international-education-network.com

Telefon: +49 2306 758882

TRADE FAIRS & INTERNET PLATFORMS FOR STUDY ABROAD PROGRAMS, EDUCATIONAL TRAVEL, RECRUITING & JOBS

Kontakt

International Education Network GmbH & Co. KG

Thomas Terbeck

​Schloss Cappenberg 4

​59379 Selm

​0049 2306 758882



https://international-education-network.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.