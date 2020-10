MAHIS Immobilien: Wir suchen Immobilien in Aachen, Jülich, Düren, Köln.

Wir unterstützt Eigentümer, die Ihre Immobilie verkaufen wollen.

MAHIS Immobilien ist eine gute Adresse für Immobilienbesitzer, die mit ihrem Anlagevermögen einen finanziellen Engpass bewältigen müssen und Hilfe bei den unterschiedlichen Schritten benötigen, die damit verbunden sind.

Immobilien binden Kapital. Es erfordert einiges an Fachwissen, dieses Kapital freizusetzen. Siham Ayyad kennt sich damit aus, ihren Kunden mit Haus- und Wohnungsbesitz nicht nur das benötigte Geld auf ihr Konto zu bringen, sondern es selbst dann zu tun, wenn die Situation Hürden aufstellt. Während oder nach einer Scheidung, bei abzusehender Zwangsversteigerung, bei Insolvenzen, bei Erbschaftsauseinandersetzungen – all das sind Umstände, die neben Feingefühl ein sicheres Handling des gesamten Ablaufes verlangen. Begünstigt wird diese Abwicklung durch den Full Service, den MAHIS offeriert. Das beginnt bei der ersten Bewertung der Immobilie, des Gewerbeobjektes, des Grundstücks oder der Wohneinheit.

Wir ermitteln den Wert Ihrer Immobilie unverbindlich und zügig.

Kostenlose Immobilienbewertung

Es setzt sich fort über diverse marktbezogene Tätigkeiten unter sorgfältiger Beachtung der vielfältigen Auswirkungen und rechtlichen Bedingungen. Und endet, wenn alle verkaufsbezogenen Transaktionen erledigt sind. Full Service meint bei Siham Ayyad ein Bündel aus Dienstleistungen, die auf die jeweilige Lage und ihre Beteiligten abgestimmt sind. Neben den üblichen Leistungen wie allem, was den Marktwert und den Kaufvertrag angeht, hilft MAHIS Immobilien individuell bei weiteren Aspekten. Gern berät sie potenzielle Kunden aus den Kreisen Jülich, Aachen, Köln, Düsseldorf und Düren. Kunden profitieren von ihrem lokalen Netzwerk.

MAHIS Immobilien ist ein Maklerbüro, das Häuser, Wohnungen und Grundstücke im Raum Düren, Jülich, Köln und Aachen vermarktet. Inhaberin Siham Ayyad ist seit über 10 Jahren erfolgreich in der Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien tätig und bietet ihren Kunden dafür einen Full-Service an. Das Maklerbüro erstellt im Auftrag von Verkäufern ein hochwertiges Exposé und übernimmt die Begleitung vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe. In Kooperation mit Partnerfirmen können alle Bereiche rund um den Immobilienverkauf abgedeckt werden inklusive der Marktwertermittlung, der Energiewertermittlung sowie Themen der Finanzierung und Versicherung. Ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie ist die persönliche Beratung der Kunden und das Einfühlungsvermögen, das im Immobiliengeschäft von großer Bedeutung ist.

