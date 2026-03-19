Neue Bäume für den Teuto: Carolinen und KlimaWoche Bielefeld forsten weiter auf

Bielefeld, 19.03.2025 – Das Bielefelder Traditionsunternehmen Carolinen Brunnen hat heute zusammen mit der KlimaWoche Bielefeld e.V. 2.000 weitere Jungbäume im Teutoburger Wald gepflanzt. Dort entsteht aktuell auf einer vom Borkenkäfer verwüsteten und insgesamt rund 25.000 qm großen Lichtung nahe des Bielefelder Stadtteils Lämershagen ein klimastabiler Mischwald. Der erste Schritt dahin war eine Pflanzaktion im vergangenen Jahr, bei der die Auszubildende von Carolinen zunächst 2.000 Bäumen gesetzt hatten. Nun haben sie erneut zu Hacke, Spaten und Schaufel gegriffen, um dem nächsten Jahrgang Setzlinge einen Platz zum Wachsen zu geben.

Die Aktion wurde vor Ort begleitet von Martin Adamski (Dezernent für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz der Stadt Bielefeld), Saskia Huneke (Marketingleiterin von Carolinen Brunnen), Jens Ohlemeyer (Vorstandsvorsitzender KlimaWoche Bielefeld e.V.) sowie der Forstverwaltung Spiegelsberge, welche die Waldflächen betreut. Die Baumpflanzung knüpft an ein Klimawald-Vorgängerprojekt an, bei dem Carolinen seit 2021 bereits 5.000 Bäume am Hermannsweg gepflanzt hat. Insgesamt hat Carolinen damit seit 2021 rund 9.000 Bäume im Teutoburger Wald gepflanzt.

Der neue Klimawald entsteht am Rande des Bielefelder Stadtgebiets, wo auf einer Teilfläche aus einer Fichtenmonokultur nach Borkenkäferbefall eine Lichtung entstanden ist. Bisher wurde durch Brombeergestrüpp die Waldneubildung blockiert. Zur klimastabilen Wiederaufforstung wurde zunächst Raum geschaffen und die Fläche 2025 im ersten Schritt mit Stieleichen, Vogelkirsche, Douglasien sowie Europäischer Lärche bepflanzt. In diesem Jahr kommen Stieleichen, Ahorn, Lärche und Roteichen hinzu. Anschließend sollen sich auf natürlichem Wege weitere Pioniergehölze wie Birke und Vogelbeere sowie Rotbuche, gemeine Esche und Fichte auf der Fläche ansiedeln. Carolinen hat der KlimaWoche Bielefeld dafür in zwei Jahren bisher insgesamt 40.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Martin Adamski, Dezernent für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz der Stadt Bielefeld: „Dieses tolle Projekt zeigt eindrucksvoll, was man im Schulterschluss in Sachen Umweltschutz alles bewegen kann. Es ist ein starkes Bekenntnis zur Region, dass Carolinen hier zum einen finanziell unterstützt, zum anderen aber auch mit den eigenen Auszubildenden ganz praktisch anpackt. So wird nicht nur der Teutoburger Wald gestärkt, sondern auch das Bewusstsein, was man mit gemeinschaftlichem Handeln zum Schutz unserer Umwelt so alles bewegen kann. Jetzt freuen wir uns schon darauf, die Bäume gesund wachsen zu sehen.“

Saskia Huneke, Marketingleiterin von Carolinen Brunnen: „KlimaWoche Bielefeld hat sich seit Beginn unserer Zusammenarbeit als der starke lokale Partner bewiesen, den wir gesucht haben. Jeder gepflanzte Baum ist ein weiteres Plus für den Umweltschutz und steht außerdem dafür, was uns wichtig ist: die Verbundenheit mit unserer Heimatregion und ihrer Natur. Ein intakter Wald mit gesunden Böden schützt zum einen das Klima und sorgt für gute Luft. Zum anderen hält er das Wasser rein, denn er filtert den Regen auf dem Weg in die Grundwasserspeicher.“

Jens Ohlemeyer, Vorstandsvorsitzender des Vereins KlimaWoche Bielefeld e.V.: „Carolinen Brunnen stärkt mit seinem Beitrag das ambitionierte Aufforstungsprojekt und die Arbeit zum Schutz unserer heimischen Wälder. Wer heute Bäume pflanzt, gestaltet aktiv eine Zukunft, in der Natur und Menschen gleichermaßen gedeihen können.“

Über KlimaWoche Bielefeld e.V.

Der Verein KlimaWoche Bielefeld e.V. unterstützt seit zwei Jahrzehnten aktiv Biodiversität sowie Klima- und Naturschutz mit konkreten Projekten in der heimischen Region. So wurden gemeinsam mit Partnern aus Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft seit 2010 insgesamt 60.000 Bäume für den Wald in Bielefeld und OWL gepflanzt.

Über Carolinen

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Über 150 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Über 150 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

Firmenkontakt

Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG

Saskia Huneke

Detmolder Straße 767

33699 Bielefeld

05202-8409-0



http://www.carolinen.de

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Haussmann Strategic Advisory

Dr. Daniel Haussmann

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