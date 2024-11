newgen medicals Premium-GPS-Fitness-&-Fashion-Smartwatch SW-520

Der Fitness-Begleiter bietet die perfekte Mischung aus Fashion und Funktion

– Großes AMOLED-Touch-Display mit 1,78″ / 4,5 cm Diagonale und 368 x 448 Pixel

– Always-on-Funktion, bis zu 7 Tage Laufzeit, stylisches Dual-Color-Armband

– Freisprech-Funktion mit extra-lautem Lautsprecher, digitale Krone, 60 Sportarten

– Hochwertiger Osram Herzfrequenz-Sensor, wasserdichtes Aluminiumgehäuse

– Nur 10 Sekunden GPS-Fix, kompatibel zu Apple Health und Google Fit

– Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung mit dem Mobilgerät

Die Fitness-Smartwatch mit GPS, Herzfrequenzs- und SpO2-Sensor von newgen medicals verfügt über ein schwarzes Aluminiumgehäuse mit mattgoldenem Rahmen. Die hochwertigen Materialien werden mit einem 1,78 Zoll großen AMOLED-Touch-Farbdisplay kombiniert, das eine Auflösung von 368 x 448 Pixeln bietet. Auf Wunsch kann das Display dauerhaft eingeschaltet bleiben, so dass Informationen wie die Uhrzeit immer sichtbar sind.

Zur individuellen Gestaltung stehen verschiedene Watchfaces zur Verfügung.

Die Smartwatch lässt sich über eine digitale Krone präzise steuern, die auch mit Handschuhen oder nassen Fingern bedienbar ist. Sie ist für unterschiedliche Wetterbedingungen optimiert, zum Beispiel für das Joggen im Winter oder das Schwimmtraining.

Die Positionsbestimmung erfolgt über das integrierte GPS, das die Position innerhalb von 10 Sekunden ermittelt und so eine schnelle und präzise Ortung ermöglicht.

Das Training wird durch die Echtzeit-Herzfrequenzmessung eines integrierten Osram-Sensors unterstützt. Zusätzlich wird die Sauerstoffsättigung des Blutes gemessen, um die körperliche Belastung besser einschätzen zu können.

Benachrichtigungen vom Smartphone werden direkt auf dem Display der Smartwatch angezeigt, darunter SMS, Nachrichten von Apps wie WhatsApp und Facebook sowie eingehende Anrufe. Eine integrierte Freisprechfunktion ermöglicht das Telefonieren über die Smartwatch. Ein extra lauter Lautsprecher sorgt für eine klare Kommunikation.

