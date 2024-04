Ökobilanz zeigt: Mit Simply V ist Klimaschutz (m)essbar

– Öko-Institut veröffentlicht Studienergebnisse zu pflanzlichen Käse-Alternativen

– Ernährungsweise kann zum Klimaschutz beitragen

– Zusätzlich zum klimafreundlichen Produkt hat sich der Marktführer bei pflanzlichen Käse-Alternativen weitere Ziele im Bereich Nachhaltigkeit gesteckt – und erfüllt sie früher als geplant

Für Simply V gibt es jetzt die erste Ökobilanz für pflanzliche Käse-Alternativen. Die „Studie zur Umweltbilanz (LCA) von Simply V-Produkten“ des Öko-Instituts, Freiburg, zeigt, dass das Treibhauspotenzial bei allen untersuchten Produkten – Scheiben, Gerieben, Streichzart und Hirte – um fast zwei Drittel geringer ist als bei vergleichbaren Käseprodukten. Das heißt: Mit Simply V-Produkten kann jeder seinen persönlichen CO2-Fußabdruck häppchenweise verringern, denn eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten trägt zum Klimaschutz bei. Eingeflossen in diese Life Cycle Analysis (LCA) sind sämtliche Umweltwirkungen, die ein Simply V-Produkt verursacht. Als „from cradle to grave“-Betrachtung umfasst sie den Anbau bzw. Erzeugung der Rohwaren, ihren Transport, den Herstellungsprozess, die Verpackung inklusive (gekühltem) Transport und Lagerung im Lebensmittelhandel, die Ein-kaufsfahrt der Kunden samt Lagerung der Produkte in deren Haushalt sowie die Entsorgung der Verpackung durch die Konsumenten.

Der Marktführer im Segment der pflanzlichen Käse-Alternativen zeigt damit einmal mehr sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft sowie sein daraus resultierendes Engagement, um die Zukunft positiv mitzugestalten: Mit dieser Ökobilanz möchte Simply V weitere Anhaltspunkte bekommen, um die eigenen Produkte samt ihrer Herstellung noch klimafreundlicher zu machen. Denn dass Simply V-Produkte grundsätzlich klimafreundlicher sind als vergleichbare Molkereiprodukte, reicht dem Marktführer noch nicht. Schon 2019 hat sich die Marke weitere Ziele im Bereich Nachhaltigkeit gesteckt, die 2025 erreicht sein sollten – und hat sie zum Teil heute schon mehr als erfüllt:

– Die CO2-Emissionen der Produkte sollten um 30 % reduziert werden. Tatsächlich sind die CO2-Emissionen verglichen mit dem Basisjahr 2019 schon um 50 % gesunken.

– Der Anteil von recyceltem oder biobasiertem Kunststoff sollte auf 75 % der Verpackungsmenge erhöht werden – geschafft sind bereits 100 %.

– Gleichzeitig sollte die Kunststoffmenge pro Packung bis 2025 um 25 % reduziert werden. Auch dieses Ziel ist bereits in diesem Jahr erreicht.

Neue Packungen: bunt und deutlich klimafreundlicher

Im Zuge des neuen Markenauftritts ist auch das Packungsdesign jetzt bunter und frischer, außerdem wird das Verpackungsmaterial sukzessive umgestellt. Den Anfang machten die Scheiben. Ihre Verpackungen bestehen seit 2023 aus Monomaterial, das zu 100 % recycelbar ist. Dass diese Verpackung „sehr gut“ recyclingfähig ist, bescheinigt auch der Umweltdienstleister Interseroh mit dem „Made for Recycling“-Gütesiegel. Der Rest des Sortiments wird ebenfalls zeitnah umgestellt, so dass auch das Ziel der vollständigen Recyclingfähigkeit der Verpackungen bis 2025 erfüllt wird.

Die vollständige „Studie zur Umweltbilanz (LCA) von Simply V-Produkten“ ist abrufbarunter: https://www.oeko.de/publikation/studie-zur-umweltbilanz-lca-von-simply-v-produkten

Über die E.V.A. GmbH und Simply V:

Die E.V.A. GmbH wurde 2015 gegründet als Antwort auf den Wandel der Esskultur und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Als Teil der Hochland-Gruppe verfügt das Unternehmen über ausgereiftes Käse-Know-how und entwickelt und produziert pflanzliche Alternativen für viele beliebte Käse-Kategorien. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeitende an drei Standorten.

Mit der Marke Simply V stellt die E.V.A. GmbH die beliebtesten pflanzlichen Käse-Alternativen her und ist damit Marktführer in diesem Segment. Simply V Produkte werden mit wenigen ausgesuchten Zutaten hergestellt und machen nachhaltigen Genuss ganz einfach. Simply V gibt es zum Streichen, als Scheiben oder Block, als geriebene Varianten, als Feta- und Mozzarella-Alternativen sowie für Grill und Pfanne.

Kontakt

Argumento PR für Simply V

Hella Beuschel

Haydnstraße 6

67655 Kaiserslautern

(0631) 310 90 310



https://www.simply-v.de/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.