Paretofit startet Gesundheitsquiz für Selbstständige

Online-Selbstcheck für Unternehmer: 80/20-Score plus individuelle nächste Schritte auf Basis evidenzbasierter Grundlagen.

Köln, 02. März 2026 – Viele Selbstständige und Unternehmer wissen grundsätzlich, dass sie etwas für ihre Gesundheit tun sollten. Was sie ausbremst, ist nicht fehlende Motivation, sondern fehlende Orientierung: eine Flut aus Tipps, Tools und widersprüchlichen „Health-Hacks“, die ohne Fachwissen nicht sauber einzuordnen ist. Die Folge sind Verwirrung, Frustration und Nicht-Handeln; selbst dann, wenn Schlaf, Energie und Belastbarkeit spürbar nachlassen.

Mit dem neuen „Gesundheitskompass für Selbstständige“ senkt Paretofit diese Einstiegshürde. Der kostenlose 5-Minuten-Online-Check (evidenzbasiertes Gesundheitsquiz) schafft Klarheit und Orientierung: Er übersetzt evidenzbasierte Grundlagen aus den Bereichen Schlaf & Stressmanagement, Ernährung, Training & Bewegung sowie Verhaltensänderung in einen 80/20-Score und priorisierte nächste Schritte, die sich am individuellen Bedarf orientieren, statt generischer „One-size-fits-all“-Empfehlungen.

„Die meisten Menschen brauchen nicht noch mehr Informationen. Sie brauchen einen verlässlichen Filter“, sagt Tobias Burkhardt, Gründer von Paretofit. „Der Gesundheitskompass reduziert Komplexität und zeigt, welcher Hebel jetzt am meisten zählt sowie was als Nächstes in der individuellen Situation sinnvoll ist. Gerade für Selbstständige, die wenig Zeit haben und viel Verantwortung tragen, ist diese Klarheit und Orientierung Gold wert.“

Burkhardt hat in seiner Coaching-Praxis mehr als 160 Selbstständige und Führungskräfte beim Aufbau alltagstauglicher Gesundheitsroutinen unterstützt. Er verbindet akademische Ausbildung (u. a. Master in Gesundheitssoziologie) mit Weiterbildungen in Clinical/Performance Nutrition sowie Strength & Conditioning – mit Fokus auf alltagstaugliche Umsetzung unter realen Zeit- und Arbeitsbedingungen.

Warum Paretofit den Gesundheitskompass entwickelt hat:

– Widersprüchliche Ratschläge lähmen: Mehr Input führt nicht automatisch zu besseren Entscheidungen.

– Unternehmer brauchen Pragmatismus: Lösungen müssen 80/20, zeiteffizient und mit anspruchsvollen Wochen kompatibel sein.

– Individualisierung schlägt Generik: Der Gesundheitskompass priorisiert den aktuell wichtigsten Engpass, statt pauschaler Standard-Tipps.

Was Nutzer erhalten:

– Einen kostenlosen 5-Minuten-Online-Check

– Einen 80/20-Score, der den aktuell größten gesundheitlichen Hebel sichtbar macht

– Priorisierte nächste Schritte, alltagstauglich und auf die persönliche Situation abgestimmt

Der Gesundheitskompass versteht sich als seriöser, unaufdringlicher Einstieg für Menschen, die ihre Gesundheit verbessern wollen, ohne sich durch unseriöse Trend-Tipps oder verkaufsgetriebene „Strategie-Gespräche“ bei vermeintlichen Gesundheits-Gurus arbeiten zu müssen.

Der Gesundheitskompass ist ab sofort verfügbar unter: https://tobias-burkhardt.de/

Über Paretofit:

Paretofit ist eine Health- und Performance-Coaching-Marke für Selbstständige und Unternehmer im DACH-Raum. Die Arbeit basiert auf dem 80/20-Prinzip („weniger, aber besser“) und fokussiert evidenzbasierte Grundlagen aus Training & Bewegung, Ernährung, Schlaf & Stressmanagement sowie Gewohnheiten & Verhaltensänderung – alltagstauglich umgesetzt unter realen Zeit- und Arbeitsbedingungen.

Paretofit ist eine Health- und Performance-Coaching-Marke für Selbstständige und Unternehmer im DACH-Raum. Die Arbeit basiert auf dem 80/20-Prinzip („weniger, aber besser“) und fokussiert evidenzbasierte Grundlagen aus Training & Bewegung, Ernährung, Schlaf & Stressmanagement sowie Gewohnheiten & Verhaltensänderung – alltagstauglich umgesetzt unter realen Zeit- und Arbeitsbedingungen.

Kontakt

Paretofit

Tobias Burkhardt

Dülkenstraße 9

51143 Köln

022039075322



https://tobias-burkhardt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.