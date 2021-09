Pegelfest und dynamisch – AXTONs Aktivsubwoofer ATB120QBA

Beeindruckender Bass, Installationskomfort, attraktiver Preis – AXTONs Plug & Play Subwoofer ATB120QBA ist eine optimale Nachrüstkomponente für Auto, Reisemobil oder LKW.

Mit seiner neuen aktiven Bassbox ATB120QBA (VK-Preis 229 Euro) hat Car Audio Spezialist AXTON den idealen Kompromiss zwischen kleinstmöglicher Gehäusegröße und höchster akustischer Leistung realisiert. Nur 18,5 x 36,5 x 26,5 cm groß, passt der kompakte Aktivsubwoofer in fast jeden Kofferraum oder sogar zwischen die Sitze einer größeren Fahrerkabine wie z.B. im VW T5, Fiat Ducato oder unter den Beifahrersitz des aktuellen Mercedes Sprinter. Ob im Auto, Reisemobil oder LKW – die kleine Bassbox findet überall Platz.

Das Bassreflex Gehäuse ist aus stabilem MDF gefertigt und mit strapazierfähigem Vlies überzogen. In der robusten Gehäusekonstruktion arbeitet ein leistungsstarker 20 cm / 8″ Woofer mit Ferritmagnet, steifer Glasfaser/Papier-Sandwichmembran, Butylgummisicke und großer 1,5″ / 38 mm Schwingspule. Der Woofer arbeitet nach dem Downfire-Prinzip, also mit dem Lautsprecher zum Boden zeigend, so dass eine optimale Abstrahlung und gleichmäßige Verteilung der Basswellen möglich wird. Um störende Luftverwirbelungen zu minimieren, ist der Port strömungsoptimiert.

Das integrierte, qualitativ hochwertige Class D-Verstärkermodul leistet satte 100 Watt RMS. Das Modul sitzt an der Seite der Bassbox – sämtliche Einstellungen wie Tiefpassfilter, Phasenlage, Gain und Bass-Boost können so bequem vorgenommen werden.

Die smarte Komponentenauswahl und die präzise Reflexkanalabstimmung sind die Basis für die Pegelfestigkeit und Dynamik dieses aktiven Gehäuse Subwoofers und den hohen linearen Xmax Wert von 4 mm. Die AXTON Basskiste untermauert jedes Musikstück mit sattem, wohlklingendem Bass, der bei Bedarf auch richtig zulangen kann.

Mit dem Plug & Play Anschlussstecker wird die Basskiste einfach mit dem Verstärker verbunden und kann bei Bedarf schnell und sicher wieder entfernt werden. Hilfreich für den Anschluss an Werksradios (ohne REM Ausgang) sind die High-Level Eingänge mit Auto Turn-On Funktion, die die ATB120QBA automatisch einschaltet, sobald ein Musiksignal anliegt.

Die Marke AXTON erfreut sich seit fast 30 Jahren hoher Beliebtheit bei Car-HiFi Enthusiasten. Die Produkte von AXTON werden regelmäßig in Fachzeitschriften für ihr hohes Preisleistungsverhältnisses ausgezeichnet. Das Sortiment umfasst Verstärker und verschiedene Lautsprecher für die PKW- und Reisemobil-Nachrüstung: Compo- und Coxialsysteme, Woofer, Subwooferkisten und auch kompakte Untersitzbässe.

Kontakt

Axton by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

0041-56-2696447

Denny.Krauledat@acr.eu

http://www.axton.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.