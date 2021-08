Quanos Content Solutions und plusmeta gehen Technologiepartnerschaft ein

Gemeinsam entwickeltes Add-on für SCHEMA ST4 nutzt KI für Metadatenvergabe

Die Quanos Content Solutions GmbH, ein führender Anbieter von Software für Technische Dokumentation, ist eine Technologiepartnerschaft mit der plusmeta GmbH, Pionierin für künstliche Intelligenz in der Technischen Dokumentation, eingegangen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist der ST4 AI Cube entstanden, eine künstliche Intelligenz für SCHEMA ST4, die automatisch Vorschläge für die Metadatenvergabe macht.

Der ST4 AI Cube ist eine cloudbasierte Lösung, die die Intelligenz der plusmeta Plattform per Plug-in direkt in die SCHEMA ST4 Umgebung integriert. Mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz analysiert der AI Cube Content und erzeugt daraufhin automatisiert die dazugehörigen Metadaten.

Mit nur wenigen Mausklicks können Anwender von SCHEMA ST4 damit Metadaten, selbst für eine sehr große Anzahl an Informationsbausteinen, automatisch durch die KI erzeugen. In der plusmeta Plattform lassen sich die Metadaten bei Bedarf manuell bearbeiten und werden anschließend wieder automatisch nach ST4 zurückgespielt. Mit dem ST4 AI Cube erfolgt die Metadatenvergabe bis zu 80% schneller und ist deutlich weniger fehleranfällig.

Technologiepartnerschaft mit Zukunft

“Mit SCHEMA ST4 setzt erstmals ein marktführendes CCMS auf die KI der plusmeta GmbH, um den eigenen Kunden einen Mehrwert durch Automatisierung zu geben”, freut sich Jan Oevermann, Geschäftsführer der plusmeta GmbH. “Wir sind stolz über diese Anerkennung unserer Lösung und das Vertrauen von Quanos, diese auch als Reseller von plusmeta am Markt zu platzieren.”

Sebastian Göttel, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Quanos, ergänzt: “Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz macht unsere Kunden fit für neue digitale Herausforderungen. Die Technologiepartnerschaft mit plusmeta bietet Quanos deshalb eine hervorragende Möglichkeit, gemeinsam neue und spannende Möglichkeiten im Bereich Automatisierung in der Technischen Dokumentation zu erschließen.”

Weitere Infos: https://www.quanos-content-solutions.com/software/st4-ai-cube

Was ist Quanos Content Solutions?

Quanos Content Solutions wurde 1995 unter dem Namen SCHEMA in Nürnberg gegründet und stellt professionelle Software für den Einsatz in Technischen Redaktionen oder auch Marketing-Abteilungen her. Software-Lösungen von Quanos Content Solutions helfen Unternehmen dabei, smarte Produktinformationen zu erstellen, zu verwalten, zu übersetzen und zu veröffentlichen – Von der Technischen Dokumentation in Print bis zur digitalen Knowledge Base.

Das weit verbreitete XML-Redaktionssystem SCHEMA ST4 gehört in jede gut ausgestattete Technische Redaktion und mit dem zweiten Produkt, SCHEMA CDS, werden smarte Informationen smart erreichbar. Software von Quanos Content Solutions wird in Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Informationstechnologie, Elektronik, Medizintechnik und der Pharmazeutischen Industrie eingesetzt.

Quanos Content Solutions | Passion for smart information | www.quanos-content-solutions.com

Als Teil der Quanos Gruppe teilt Quanos Content Solutions gemeinsam mit Quanos Service Solutions das Ziel, Menschen zu helfen, Maschinen zu verstehen und die Leidenschaft für smarte Informationen.

Die plusmeta GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, die Technischen Informationen in Unternehmen durch cloudbasierte Software intelligenter zu machen. Dabei setzen wir auf angewandte Forschung und modernste Technologien, um unsere Kunden aus der Industrie bei ihren Digitalisierungsprozessen zu unterstützen. Unsere Produkte analysieren komplexe Inhalte mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und erzeugen automatisiert zugehörige Metadaten und semantische Strukturen. Dadurch werden moderne Anwendungen ermöglicht, die auf eine intelligente Datenbasis angewiesen sind, wie z. B. digitale Assistenten im Service, Industrie-4.0 Anwendungen, Content-Delivery-Portale oder Unternehmensportale. Aber auch für moderne Austauschformate wie iiRDS oder VDI 2770 ist Ihr Content in kürzester Zeit bereit.

