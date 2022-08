SpongeBob, Dora und die die Helden von Paw Patrol: Urlaub mit den Stars der Kinder

Das ELA Excellence Resort Belek feiert ab dem 20. August ein Fest für seine kleinsten Gäste. Gemeinsam mit Nickelodeon wird beim Everland Kids Fest ein vielfältiges Programm geboten.

Belek/Hannover, 18. August 2022 | (kms). Vom 20. bis 28. August 2022 ist es wieder so weit: Das ELA Excellence Resort Belek feiert sein beliebtes Everland Kids Fest. Die Veranstaltung wird traditionell jedes Jahr im Sommer ausgerichtet und richtet sich vor allem an die jüngsten Besucher des ELA Excellence Resort Belek. Kinder können dabei in ihrem Urlaub unvergessliche Momente voller unterhaltsamer, musikalischer und künstlerischer Eindrücke und Aktivitäten erleben. In diesem Jahr gibt es noch ein besonderes Novum: zum ersten Mal wird das Fest in Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender Nickelodeon und all den dazugehörigen Figuren gefeiert.

Eine unvergessliche Woche mit den Helden von Nickelodeon

Auf verschiedenen Spieleparcours können Kinder ihre kreativen und körperlichen Fähigkeiten testen und fördern. Ein besonderes Highlight ist hierbei auf jeden Fall die besondere Gesellschaft: Beliebte Nickelodeon-Figuren begleiten die jungen Gäste den ganzen Tag lang bei allen angebotenen Aktivitäten. Wer also schon immer mal mit den Hunden der Paw Patrol Abenteuer erleben, mit den Ninja Turtles Ninjutsu lernen, mit Dora und ihrem Affen Neues entdecken oder ein Foto mit SpongeBob Schwammkopf machen wollte, hat in der kommenden Woche im ELA Excellence Resort Belek die ideale Möglichkeit dazu. Und auch für das leibliche Wohl ist stets gesorgt: Die Köche der vielen Restaurants des ELA Excellence Resort Belek servieren eigens kreierte Kids-Menüs, die sowohl den Kleinen als auch den Großen schmecken werden.

Die Everland Kids World öffnet die Türen zu einer magischen Welt

Die Everland Kids World ist eine eigene kleine Welt, die sich über eine Gesamtfläche von über 5.000 Quadratmetern mit sowohl Indoor- als auch Outdoor-Flächen erstreckt. Speziell von Experten für Kinderpsychologie und Kinderarchitektur erstellt, unterstützt die Everland Kids World die Entwicklung von Kindern auf eine altersgerechte Art. In den individuell für alle Altersgruppen konzipierten Freizeitangeboten Mini Club, Midi Club und Teens Club können Kinder und Jugendliche einen unterhaltsamen Urlaub verbringen und dabei gleichzeitig etwas lernen. Zusätzlich zu den spielerischen Workshops und dem Open-Air-Park haben die Kinder hier die Möglichkeit, in die Berufswelt hineinzuschnuppern, indem sie zu Feuerwehrmännern und -frauen werden, das Krankenhaus und die Tierarztpraxis erkunden, als Geheimagenten spannende Rätsel lösen, als Archäologen besondere Stücke der Vergangenheit in Ausgrabungsstätten suchen und Abenteuer in einem U-Boot erleben können. Das sogenannte “Edutainment”-Konzept im ELA Excellence Resort Belek ist einzigartig in der Region und verbindet Unterhaltung und Bildung spielerisch miteinander.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

