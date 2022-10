TimeChimp eröffnet Deutschland-Standort und launcht Freemium-Version seiner Zeiterfassungs-App

Time Tracker App aus der Cloud auf Expansionskurs

Der in Amsterdam ansässige Anbieter von Lösungen für die digitale Zeiterfassung TimeChimp expandiert nach Deutschland und eröffnet in Düsseldorf eine Niederlassung für den weiteren Geschäftsausbau in der gesamten DACH-Region. Die vor allem bei modernen Unternehmen und hybrid arbeitenden Teams beliebte Time Tracker Software bietet nicht nur Funktionen rund um die digitale Zeiterfassung, sondern bündelt auch die Bereiche Projektmanagement, Personaleinsatzplanung und Rechnungssoftware in einer durchgängigen PC- und Mobil-App (iOS / Android). Zum Marktstart in Deutschland offeriert das Unternehmen zudem ein ganz besonderes Highlight: Selbständige und Solo-Nutzer, die sich bis zum Jahresende für die TimeChimp App online registrieren, können das Tool für die digitale Zeiterfassung dauerhaft kostenfrei nutzen.

Mit der Eröffnung der ersten deutschen Niederlassung schafft der Software-Spezialist für digitale Zeiterfassung nicht nur mehr Kundennähe für Vertrieb, Beratung und Kundensupport, sondern legt auch das infrastrukturelle Fundament für den weiteren Wachstumskurs. „Deutschland ist als wichtigster Technologie- und Wirtschaftsstandort in Europa nicht nur ein bedeutsamer Absatzmarkt für uns als Anbieter von Zeiterfassungs- und Projektmanagement-Lösungen. Für uns ist dies auch ein wichtiger Schritt, um einerseits den Support unserer überdurchschnittlich schnell wachsenden Zahl an Kunden in der DACH-Region zu erleichtern, aber auch um den Vertrieb und unser Partnernetzwerk zunächst in Deutschland und im Weiteren auch in Österreich und der Schweiz auszubauen“, begründet Fred Al, Mitgründer und CEO von TimeChimp, die Entscheidung. „Hier sehen wir in den nächsten Jahren einen hohen Bedarf, die zunehmend hybriden Arbeitswelten mit smarten Time-Tracking-Tools zu unterstützen, um die Leistungstransparenz und Produktivität der eigenen Workforce zu verbessern.“

TimeChimp: Die einfache Lösung für die verpflichtende Arbeitszeiterfassung

TimeChimp ist eine Cloud-basierte, smarte und intuitiv bedienbare Lösung für die Planung, Verwaltung und Steuerung von Prozessen rund um das Thema Zeit. Mit TimeChimp erfassen Unternehmen aber nicht nur Projektzeiten und Arbeitszeiten stationär am PC, über Terminals oder mobil per App, sondern managen auch Reisekosten und Spesen, steuern Aufgaben und Projekte oder erstellen individuelle Dienst- und Schichtpläne, die sie bequem und digital per App mit den Mitarbeitern teilen. Die Lösung ermöglicht es Teams und Unternehmen auch, den Ressourceneinsatz effektiver zu steuern und gleichzeitig Prioritäten für wichtige Aufgaben und Projekte zu setzen, Ressourcen zuzuweisen, Arbeitsschritte zu planen und Fortschritte zu verfolgen.

Für viele Unternehmen ist die Arbeits- und Projektzeiterfassung außerhalb des Büros noch immer eine Herausforderung, da hier mitunter noch unterschiedliche Verfahren und Lösungen zum Einsatz kommen, die konsolidiert werden müssen. Das aktuelle Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichtes, das eine Verpflichtung zur Erfassung und Dokumentation aller Arbeitszeiten und nicht nur von Überstunden und Sonntagsarbeit vorsieht, erhöht den Handlungsdruck vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. „Mit TimeChimp erhalten sie ein smartes und vor allem einfach bedienbares Tool an die Hand, das ihnen nicht nur eine digitale Zeiterfassung am Ort der Leistungserbringung, sondern auch maximale Transparenz über Leistungen und Kosten ermöglicht. Automatische Benachrichtigungen sorgen bei Teams und Projekten zudem jederzeit für volle Kostenkontrolle und die Einhaltung von Projekt- und Personal-Budgets. Die App macht Teams auch über die Verwaltung hinaus in ihrem Tagesgeschäft produktiver und hilft ihnen dabei, die Übersicht über Arbeitszeiten und Leistungen zu behalten sowie den Fokus auf die wertschöpfenden Prozesse zu legen“, so Fred Al weiter.

Exklusives Angebot: Kostenlose digitale Zeiterfassungs-App für Selbständige und Solo-Nutzer

Bis zum Jahresende können Freiberufler, Selbständige und Solo-Nutzer von einem ganz besonderen Einstiegsangebot profitieren: sie erhalten die TimeChimp App zur digitalen Zeiterfassung bei einer Online Registrierung (=> kostenlos testen) bis zum 31.12.2022 dauerhaft kostenfrei. Die ersten 14 Tage können Anwender zudem sämtliche TimeChimp Funktionen kostenfrei testen. Weitere Informationen zu dem Angebot erhalten Interessenten unter www.timechimp.com/de/preise.

Über TimeChimp Deutschland

TimeChimp ist ein Cloud-fähiges Time Tracking-Tool für hybride Teams und moderne Unternehmen, das sich vor allem durch seine einfache Bedienbarkeit und maximale Prozess-Transparenz auszeichnet. Die Lösung verbindet digitale Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung, Projektmanagement und Rechnungssoftware in einer zentralen, vollständig integrierten Web- und Mobile-App. Ob im Büro, Home-Office oder von unterwegs, mehr als 30.000 Anwender unterschiedlichster Branchen und Größen managen ihre Teams, Arbeitszeiten, Projekte und Ausgaben heute durchgängig digital mit TimeChimp. Eine Vielzahl an bestehenden Schnittstellen zu zahlreichen ERP-, Buchhaltungs- und CRM-Systemen sowie eine RESTful-API ermöglichen eine einfache Integration von bestehenden Anwendungen. Der deutschsprachige Support unterstützt Kunden bei allen Fragen rund um Einrichtung, Onboarding sowie Integration von Drittanwendungen und sorgt für nahtlose Workflows über die gesamte Customer Journey hinweg. Unter dem Dach von TimeChimp Deutschland bündelt das Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam die Bereiche Support, Partnerbetreuung, Beratung und Vertrieb für die gesamte DACH-Region. Weitere Informationen: www.timechimp.com/de

Firmenkontakt

TimeChimp Deutschland

Catherine Feng

Breite Straße 3

40213 Düsseldorf

+49 (0211) 5405 – 96130

dach@timechimp.com

http://www.timechimp.com/de

Pressekontakt

Grow-SaaS.com Wings & Schambach

Arno Schambach

Am Felde 26

21217 Seevetal

+49 (0)40 2090 7783

contact@grow-saas.com

https://www.grow-saas.com

