Was Omas noch wusste – Haushaltstipps für die Küche

Materialien, Hygiene und mehr

Weiterhin gültig und gar nicht altmodisch – Omas Haushalts- und Hygienetipps für die Küche – Zurückbesinnen auf altes Wissen kann heute sehr nützlich sein.

Die Hauptprämisse meiner Großmutter in der Küche war immer wieder Händewaschen und Hygiene, Hygiene und Hygiene… Wahrscheinlich war das zu ihren Zeiten noch viel wichtiger als heute. Früher war die Medizin nicht so hoch entwickelt und eine Bakterieninfektion stellte eine höhere Gefahr für Leib und Leben dar.

Ich erinnere mich noch an viele Tipps, die sie mir immer wieder im Haushalt gab.

Besonders mit rohem Fleisch wurde in der Küche sorgfältig umgegangen. Das Fleisch bekam ein extra Schneidebrett. Salat wurde getrennt davon geschnitten und gewaschen. Nach dem Schneiden wurden sorgfältig die Hände gewaschen und die Schneidebretter gründlich gereinigt. Holzbretter ließ sie über Nacht gründlich trocknen, bevor diese in die Schränke eingeräumt wurden. Mit dem Spültuch und Spülmittel wurden die Arbeitsfläschen gründlich gereinigt und das Spültuch unter heißen Wasser ausgespült. Nach kurzer Zeit kam das Spültuch in die Kochwäsche und wurde durch ein neues ersetzt. Die Handtücher kamen auch nach kurzer Zeit in die Wäsche.

Ihr Geschirr und das Küchenzubehör bestand aus lebensmittelechten und geschmacksneutrale Materialien mit glatten Flächen wie Porzellan, Glas und Emaille – die auch langlebig und haltbar waren.

Übrige Speisen wurden sofort zugedeckt und kühl gestellt. Im Kühlschrank war die eiserne Regel, alles abzudecken. Eine einfache Möglichkeit war es, Schüsseln oder Töpfe mit Speisetellern zu bedecken.

Geschirr aus Emaille ist Nostalgie pur und dabei ausgesprochen praktisch. Schön, das traditionelle und haltbare Materialien heute wieder verstärkt nachgefragt werden und mehr Wert auf hochwertige Küchenausstattung gelegt wird.

Ein Haushaltstipp von CallunaCasa.de – den Wohnexperten.

CallunaCasa – Onlineshop für hochwertige Wohnaccessoires, Garten, Dekoration im Shabby Chic und Landhausstil, Wellness, Bio-Kosmetik und Geschenke

Kontakt

CallunaCasa

Mona Vogel

Am Ring 6

04720 Döbeln

015115579765

calluna24@t-online.de

http://callunacasa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.