Agentur vs. Inhouse: Die OnlineMarketingAgentur erklärt

Wie sollten Sie Marketing betreiben?

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es für Unternehmen unerlässlich, Engagement zu zeigen und neue Kunden zu gewinnen. Dies geschieht durch Marketingmaßnahmen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, ob man eine Agentur beauftragen oder eine eigene Person einstellen sollte.

Welche Kosten kommen auf Sie zu?

Wenn Sie sich für einen Mitarbeiter entscheiden, müssen Sie Gehälter inklusive des Arbeitgeberanteils berücksichtigen, Arbeitsplätze und Arbeitsmittel bereitstellen und haben im Krankheitsfall keinen Ersatz. Der Vorteil ist jedoch, dass Sie stets jemanden im Haus haben, dessen Hauptaufgabe es ist, sich um Ihre Marketingbelange zu kümmern.

Eine Agentur bezahlen Sie auf Stunden- oder Projektbasis. Obwohl die Stundensätze einer Agentur wesentlich höher sind, zahlen Sie nur für die Stunden, die Sie tatsächlich benötigen. Über Gehälter, Arbeitsplätze oder Krankheitsfälle müssen Sie sich keine Gedanken machen, da dies intern von der Agentur geregelt wird.

Das Maß an Wissen

Was die Erfahrung betrifft, so kann eine eingestellte Person aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Dabei ist es unvermeidbar, dass Lücken auftreten, da niemand alle Marketingbereiche und -bedürfnisse abdecken kann. Wenn mehrere Personen hinzukommen, kann es schnell teuer werden, insbesondere da Junioren noch viel lernen müssen.

Im Gegensatz dazu verfügen Agenturen, die für verschiedene Kunden arbeiten, über umfassendes Marketingwissen, von dem auch Sie profitieren können. Agenturen können Sie vor Problemen bewahren, die bereits andere Kunden hatten. Da die Mitarbeiter von Agenturen regelmäßig geschult werden, können Sie sich darauf verlassen, dass ihr Wissen stets auf dem neuesten Stand ist.

Welchen Leistungsumfang brauchen Sie?

Mit einer Agentur erwerben Sie Fachwissen. Das Leistungsangebot der Agentur informiert Sie über die angebotenen Dienstleistungen und die verwendeten Tools. In den meisten Fällen können Sie darauf vertrauen, dass Sie genau das erhalten, was Sie bestellt haben.

Auf der anderen Seite, wenn Sie sich für die Einstellung von Mitarbeitern entscheiden, lernen Sie durch ein Vorstellungsgespräch oder ein Assessment-Center, welche Qualifikationen Sie erwarten können. Sie erhalten 40 Stunden Arbeitsleistung und haben im Arbeitsvertrag festgelegt, welche Aufgaben erledigt werden, welcher Lohn gezahlt wird und wie Kündigungsfristen geregelt sind. Angestellte Personen können Sie in Ihre Systeme einarbeiten und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Wie flexibel muss es sein?

Die Flexibilität, die Sie benötigen, hängt von Ihren Anforderungen ab. Mit jedem Mitarbeiter erhalten Sie etwa 40 Stunden Arbeitsleistung. Diese Stunden können manchmal zu viel oder zu wenig für Ihre Marketingpläne sein.

Bei einer Agentur können Sie Dienstleistungen einfach dazu- oder abbestellen. Sie können auch Dienstleistungen umverteilen oder ganz einstellen. Wenn Sie Flexibilität benötigen, sollten Sie sich an eine Agentur wenden.

Sinnvoller Austausch

Auch wenn Sie bereits eine bestehende Marketingabteilung haben, kann es sinnvoll sein, eine Agentur als unabhängigen Berater hinzuzuziehen, um Ihre eigenen Prozesse zu optimieren. Auf diese Weise kann Ihr Team mit der Agentur zusammenarbeiten und voneinander lernen. Dies stärkt Ihre eigene Marketingabteilung und kann in besonders stressigen Phasen die Arbeitslast abnehmen.

Fazit

Agenturen können effektiver und kosteneffizienter arbeiten als feste Mitarbeiter. Andererseits sind Ihre Mitarbeiter eine wertvolle Ressource, die eng mit der Firmenidentität verbunden ist und Ihr Team stärkt. Wenn Sie auf der Suche nach einer Agentur sind, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

