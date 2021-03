Ausgefallene Deko-Ideen und handgemachte Unikate

Der neue Online-Shop “inspyrd home” möchte das Besondere in Ihr Zuhause bringen

Nicht erst seit der Corona-Pandemie möchten sich viele Personen ihr Zuhause schön einrichten. Viele Angebote versuchen diese Nachfrage zu bedienen, doch immer wieder stehen diese aufgrund ihrem einheitlichen Design, der Vergleichbarkeit und Massenware in der Kritik der privaten Hobby-Designer und Do it yourself-Innenarchitekten.

In einer Zeit, in der auch das gewohnte Stöbern und Flanieren durch die Fußgängerzonen und ihren Deko-Läden ausfallen muss, möchte ein neuer Online-Shop genau diese Lücke schließen. Dabei möchte der neue deutsche Online-Händler “inspyrd home” (Englisch: inspired = inspiriert) laut eigenen Aussagen das Individuelle, Persönliche und Besondere im eigenen Zuhause herausstellen. Dabei hilft “inspyrd home” den Kunden mit angesagten Einrichtungsgegenständen wir Barmöbeln in der Form von Motorrädern oder dem Heck eines Oldtimers. Aber auch deutlich kleinere Deko-Artikel wie handgemachte Schalen, handgemalte Bilder aus Glas oder Holz und Vintage-Designer-Teppiche finden sich im breiten Sortiment und sorgen für die hauseigene Wohnfühloase.

Der Händler setzt dabei auf reinen Online-Verkauf, direkten Versand und verzichtet auf unnötige Transportwege oder große Ladengeschäfte, um dem Kunden faire Preise für die ausgefallenen Produkte bieten zu können.

Woche für Woche kommen neue Produkte aus aller Welt hinzu. Dadurch erhalten Kunden laufend neue Ideen und verschiedene Stile – also Inspiration für ihr inspiriertes Zuhause, ihr “inspyrd home”.

Dein neuer Onlineshop für angesagte Einrichtungsgegenstände, Unikate & besondere Deko-Artikel zu fairen Preisen.

Kontakt

inspyrd home GmbH

Tobias Bünnigmann

Breslauer Straße 17

23879 Mölln

04542-9004523

info@inspyrd-home.com

https://inspyrd-home.com

