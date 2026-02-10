Callstel Akku-Gegenstandsfinder SGF-60 für App „Wo ist?“

Verlorene Gegenstände weltweit aufspüren – dank Millionen vernetzter iOS-Geräte

– Mini-Tracker zum Finden von Schlüsseln, Geldbörsen und Fahrrädern

– Integrierter Akku mit bis zu 5 Monaten Laufzeit und Aufladefunktion per USB-C

– MFi-zertifiziert und kompatibel zu Apples „Wo ist?“-App

– Weltweite Ortung dank Millionen von iOS-Geräten

– Ortung des Schlüssel- und Gegenstandsfinder per Signalton

Wertsachen jederzeit und überall lokalisieren: Der kompakte Gegenstandsfinder von Callstel ermöglicht die Ortung von Schlüsseln, Taschen und weiteren Gegenständen. Die Lokalisierung erfolgt weltweit und in Echtzeit über die „Wo ist?“-App auf iPhone und iPad.

Offizielle Apple-Zertifizierung gewährleistet Kompatibilität: Die Tracker verfügen über die Made for Apple-Zertifizierung und sind damit vollständig kompatibel mit Apple-Geräten. Die nahtlose Integration in die „Wo ist?“-App nutzt die Apple-Find-My-Netzwerk-Technologie für präzise Ortungsergebnisse.

Spritzwasserschutz für den täglichen Gebrauch: Das spritzwassergeschützte Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz vor Regen und Feuchtigkeit. Der Finder eignet sich damit auch für den Outdoor-Einsatz an Rucksack oder Schlüsselbund.

Langlebiger Akku ersetzt Batteriewechsel: Ein integrierter 120-mAh-Akku versorgt den Finder bis zu fünf Monate lang mit Energie. Das Aufladen erfolgt bequem per USB-C. Der Tracker eignet sich damit für den dauerhaften Einsatz ohne wiederkehrenden Batteriewechsel.

– MFi-zertifizierter Mini-Tracker für App“Wo ist?“ von Apple

– Ideal zum Auffinden von Schlüsseln, Hand- und Reisetaschen sowie anderen Gegenständen

– Bluetooth für Verbindung zum Apple-Gerät, Reichweite: bis zu 25 m (freies Feld)

– Standort-Bestimmung durch Positions-Alarm und Standort-Anzeige in App

– Weltweite Ortung: Millionen iOS-Geräte können Standort des Finders verschlüsselt an die iCloud senden

– Gehäusefarbe: schwarz

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 120 mAh für bis zu 5 Monate Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 37 x 35 x 9 mm, Gewicht: ca. 9 g

– Akku-Schlüsselfinder SGF-60 inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Handschlaufe und deutscher Anleitung

Der Callstel Akku-Gegenstandsfinder für App „Wo ist?“ von Apple mit USB-C-Ladefunktion

ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5884-625 zum Preis von 9,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Callstel 2er-Set Akku-Gegenstandsfinder SGF-60 für „Wo ist?“ von Apple, USB-C-Ladung

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX5885-625

Callstel 4er-Set Akku-Gegenstandsfinder SGF-60 für „Wo ist?“ von Apple, USB-C-Ladung

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX5886-625

