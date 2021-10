Frank Hoffmann Immobilien bald im Kreis Stormarn!

Neueröffnung einer Filiale in Bad Oldesloe

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Schleswig-Holstein und Hamburg. Das mittelständische Familienunternehmen – die Geschäftsführung besteht aus den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann – baut sein vorhandenes Filialnetz in Schleswig-Holstein und Hamburg sukzessiv aus. Ende Oktober 2021 erfolgt die Eröffnung der nächsten Filiale im Herzen von Bad Oldesloe und ist ein weiterer Schritt in Richtung Marktabdeckung im norddeutschen Raum.

Bei dem Familienmakler Frank Hoffmann Immobilien erleben die Kunden ein vertrauensvolles Miteinander. Familiäre Werte wie Zuverlässigkeit, Verantwortung und Ehrlichkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Eine hohe Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungen bestätigen die gebotene Qualität. “Unsere Mitarbeiter sind Immobilienmakler der neuen Generation. Das heißt, sie sind nicht nur kompetente Ansprechpartner für die Vermittlung einer Immobilie, sondern sind auch Partner im gesamten Prozess, Moderator für eine gute Kommunikation und Vertrauter für sensible Daten.” betont Frau Reise. In der FHI-Akademie, einem Unternehmensbereich für Fort-, Weiter- und Ausbildung, werden alle Mitarbeiter individuell in ihrer Weiterentwicklung unterstützt.

“Die Eröffnung unserer neuen Filiale in Bad Oldesloe war die logische Konsequenz aus vielen bereits erfolgreich vermittelten Verkaufsobjekten im Kreis Stormarn. Jetzt können wir unseren Kunden noch mehr Nähe und Vor-Ort-Service bieten. Unsere Makler vergeben ab sofort Wunschtermine – auch am Wochenende und in den Abendstunden.” informiert Thore Hoffmann.

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen? Dann buchen Sie gern ein unverbindliches Erstgespräch. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit seinen Standorten deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620

presse@frankhoffmann-immobilien.de

http://www.frankhoffmann-immobilien.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.