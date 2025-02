Gefahren bei Gasflaschen-Transport werden oft unterschätzt

Ob in Handwerksbetrieben, im privaten Bereich oder auf Baustellen – unzureichend gesicherte Gasflaschen können schwerwiegende Unfälle verursachen.

Der unsachgemäße Transport von Gasflaschen kann zu schweren Sachschäden führen sowie Leib und Leben gefährden, zudem drohen empfindliche Strafen bei Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften. „Viele unterschätzen, welche enormen Kräfte in Kurven, beim Bremsen oder bei einem Aufprall auf die Ladung wirken“, erklärt Michael Girbes, einer der führenden Experten für Ladungssicherung. „Besonders kritisch ist es, wenn Gasflaschen unkontrolliert im Fahrzeug liegen oder auch die Ventile ungeschützt bleiben. Die Flaschen können sich in Raketen verwandeln, wenn sie nicht ordnungsgemäß gesichert sind.“

Erst kürzlich ging ein Video eines bekannten Influencers für Ladungssicherung viral: Der „Spanngurt Coach“ Oliver Kühn, der mit seinen Erklär-Videos in sozialen Medien jeden Monat gut 25 Millionen Menschen erreicht, zeigte einen Gasflaschen-Transport, der für Missverständnisse sorgte und eine Welle an negativen Kommentaren nach sich zog. Kühn sah sich zur Klarstellung gezwungen und lud Michael Girbes als anerkannten Sachverständigen ein, in einem weiteren Video für fachgerechte Aufklärung zu sorgen.

In diesem zweiten Video sprechen Girbes und Kühn über die Gefahren beim Gasflaschen-Transport und wie man sie vermeiden kann. Sie diskutieren verschiedene Aspekte der richtigen Sicherung von Gasflaschen auf einer Palette, zum Beispiel das Verwenden von Rutschmatten, die Berechnung der Ladungssicherung und die Bedeutung des Formschlusses. Girbes stellt klar: „Mit den richtigen Maßnahmen können die Gasflaschen ausreichend gesichert werden!“

An ordnungsgemäßer Ladungssicherung führt kein Weg vorbei

Warum man jede Form von Ladung – egal ob im privaten oder vor allem im gewerblichen Bereich – unbedingt ordentlich sichern sollte, erklärt Michael Girbes mit deutlicher Mahnung: „Ohne ordnungsgemäße Sicherung können schwere Unfälle passieren, insbesondere wenn große oder schwere Gegenstände beteiligt sind. Außerdem führen Schäden an der Ladung oft zu immensen finanziellen Verlusten und Lieferproblemen, bis hin zu möglichen Produktionsstillständen. Von hohen Bußgeldern, Fahrverboten oder sogar strafrechtlichen Konsequenzen bei Verstößen wollen wir erst gar nicht reden.“

Umso wichtiger sei es, intensiver über das Thema aufzuklären: „Zu viele Mythen ranken sich um das Thema Ladungssicherung, zu viele Meinungen von sogenannten Experten zeigen immer wieder Halbwissen auf. Aber selbst wenn man nur die folgenden drei Tipps beherzigen würde, lassen sich bestimmt viele Unfälle vermeiden.“

– Gasflaschen unbedingt gegen Umfallen und Rutschen sichern, z.B. hinter den Sitzen einklemmen sowie mit geeigneten Gurten oder Halterungen fixieren.

– Ventilschutzkappen verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden. Fehlende Kappen können bei einer Kontrolle zu Bußgeldern führen.

– Fahrzeuge mit ausreichender Belüftung nutzen, um Gasansammlungen zu verhindern. Gewerbliche Fahrzeuge sollten eine räumliche Trennung zum Führerhaus haben, bei privaten Pkw können die hinteren Scheiben ein Stück heruntergefahren werden.

Unternehmen sollten professionellen Rat von Experten einholen

Den buchstäblichen Aha-Effekt bei seinen Schulungsteilnehmern erlebt Michael Girbes immer wieder, wenn Fahrversuche mit Lkw den Unterschied zwischen ungesicherter, wenig gesicherter und komplett ungesicherter Ladung zeigen. „Schon bei nur geringen Geschwindigkeiten kann eine Bremsung schlimmste Folgen haben. Wenn man das sieht, wird jedem Beobachter klar, wie wichtig sachgemäße Ladungssicherung ist.“

In seinen Schulungen und Workshops vermittelt Girbes praxisnahe Tipps und Techniken rund um Ladungssicherung und Gefahrgut, ebenso zum Thema Qualitätsmanagement. Beim Verband Deutscher Ingenieure (VDI) leitet er den Ausschuss für die VDI-Richtlinie 2700 Blatt 16, d.h. Ladungssicherung in Fahrzeugen bis 7,49 t zulässiger Gesamtmasse. Seine Ideen und Methoden sind mittlerweile mehrfach ausgezeichnet. Eindringlich rät er jedem Verkehrsteilnehmer und vor allem jedem Unternehmen, das Ware transportiert: „Sichern Sie Ihre Ladung richtig! Wenn nötig, holen Sie sich kompetenten Rat von Experten ein, die die Prozesse in Ihrem Unternehmen analysieren und optimieren.“

Nähere Informationen zu Michael Girbes – Schulung & Beratung finden Interessierte auf www.michael-girbes.de. Ebenso lohnt ein Blick auf die Facebook-Seite www.facebook.com/MichaelGirbesDe, wo der Experte wöchentlich aus der Welt der Ladungssicherung berichtet.

Als einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Ladungssicherung verfügt Michael Girbes aus Alpen am Niederrhein über umfangreiche Erfahrungen in der Logistikbranche, seit über 20 Jahren mit Qualitätsmanagement, Ladungssicherung und Gefahrgut. In Schulungen und Workshops vermittelt er praxisnahe Tipps und Techniken, beim VDI arbeitet er aktiv an verschiedenen Richtlinien zur Ladungssicherung mit. Er ist als Qualitätsmanager und Auditor zertifiziert wie auch als Gefahrgutbeauftragter und Sachverständiger für die Ladungssicherung im Straßenverkehr. Seine Ideen und Methoden wurden mehrfach ausgezeichnet.

Kontakt

Michael Girbes – Schulung & Beratung

Michael Girbes

Ringstraße 100

46519 Alpen

02802 / 9467100



https://www.michael-girbes.de/

Bildquelle: Michael Girbes – Schulung & Beratung