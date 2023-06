GFOS – 35 Jahre zwischen Tradition und Innovation

Essen, [1.6.2023] – das Familienunternehmen GFOS, eines der führenden Anbieter von Softwarelösungen für Workforce Management, Smart Manufacturing, Security und IT-Infrastructures feiert sein 35-jähriges Bestehen. Das Unternehmen blickt stolz auf eine lange Tradition zurück und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Innovator und verlässlicher Partner in der IT-Branche etabliert.

Seit einem Jahr stehen die CEOs Katharina Van Meenen-Röhrig und ihr Mann, Dr. Ignace Van Meenen, in zweiter Generation an der Spitze des Unternehmens. Sie setzen auf Bewährtes und kombinieren es mit neuen Ansätzen, um den Herausforderungen des modernen Arbeitslebens gerecht zu werden. Der Fokus liegt auf New Work, um den Mitarbeitern ein flexibles, kollaboratives und motivierendes Arbeitsumfeld zu bieten.

Fokus New Work und Erweiterung der internationalen Geschäftsaktivitäten

„Ich glaube, die Kunst ist es, das alte zu bewahren und trotzdem neue Schwerpunkte zu setzen. Wir haben heute andere Herausforderungen zu bewältigen als in den früheren Jahren. Heute geht es um Globalisierung, Nachhaltigkeit, volatile politische Verhältnisse und das große Thema Fachkräftemangel“, sagt Katharina Van Meenen-Röhrig. Der Fokus auf das, was Unternehmensgründer Burkhard Röhrig angestoßen hat, wird verstärkt: Mitarbeiterbindung, Ausbildung, Weiterbildung und Work & Study.

„Wir gehen sehr kreativ vor und bauen den Bereich People and Culture in unserem Unternehmen massiv aus. Denn unsere Mitarbeitenden sind unsere Essenz. Heute setzen wir stärker auf eine cross-funktionale Zusammenarbeit. Es geht darum, die Bereiche und Prozesse stärker zu verzahnen und Prozesse zu optimieren, um den Weg freizumachen für weiteres Wachstum. Es geht auch darum, die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset auf den richtigen Positionen zu haben. Wir suchen nicht nur nach Skills – auch das ist für uns sehr wichtig. Aber das Mindset ist für uns noch viel wichtiger, denn Skills kann man vermitteln. Auch das Thema Ökosystem Partnernetzwerk ist für uns ein Punkt, auf den wir einen stärkeren Schwerpunkt als in der Vergangenheit setzen. Ein Unternehmen ist nur skalierbar, wenn es Teil eines Ökosystems ist. Deshalb sind wir dabei, uns strategisch ganz neu aufzustellen, was das Thema Partnernetzwerke und Ökosysteme betrifft“, erläutert Katharina Van Meenen-Röhrig die weiteren Pläne des Unternehmens.

GFOS plant seine Geschäftsaktivitäten international zu erweitern. „Wir sind heute schon in 30 Ländern aktiv, in die wir unseren Kunden gefolgt sind, und stellen unsere Software in 18 Sprachen zur Verfügung. Auf diesem Stand wollen wir nicht stehen bleiben, sondern uns in einem nächsten Schritt einzelne Schwerpunktregionen heraussuchen. Aber das muss gut vorbereitet sein, denn nicht jeder Markt ist für uns gleich attraktiv. Wir müssen die Marktbedingungen gut analysieren und überlegen, welche Produkte sich eignen. In dieser Sondierungsphase befinden wir uns gerade“, berichtet Dr. Ignace Van Meenen.

Jubiläumsfeier

Anlässlich des 35. Jubiläums veranstaltete GFOS eine Reihe von Workshops, im Rahmen eines großen Kundentages. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen Workforce Management und Security, MES sowie Hosting auszutauschen.

Ein Höhepunkt war der Talk mit Andreas Kirsch, den die Geschäftsführung der GFOS-Group zum 1. März 2023 ins Management der Business Unit MES des Unternehmens berufen hatte, zum Thema Smart Manufacturing. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und bot den Gästen wertvolle Einblicke in die digitale Transformation der Fertigungsindustrie. Diskutiert wurde der Einfluss von Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit, Personalisierung, Globalisierung, Fachkräftemangel, Komplexität und Standardisierung auf Produktionsunternehmen.

Die Jubiläumsgala auf dem Weltkulturerbe Zollverein war ein weiteres Highlight der Feierlichkeiten. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Thomas Kufen wurde auf die Erfolge der letzten 35 Jahre angestoßen und ein Blick in die Zukunft geworfen.

Im Rahmen des Jubiläums fand zudem eine spannende Podiumsdiskussion statt, bei der Experten aus verschiedenen Branchen über die Herausforderungen und Chancen der digitalen Arbeitswelt diskutierten. Die Diskussion bot wertvolle Einblicke und Anregungen für die weitere Entwicklung von GFOS.

Preview Markenrelaunch: Ein neuer Look für GFOS

Das Unternehmen befindet sich derzeit mitten in einem umfangreichen Markenrelaunch – dem größten in der Firmengeschichte. Im Rahmen der Jubiläumsfeier hat GFOS einen exklusiven Einblick in seinen bevorstehenden Markenrelaunch gegeben. Mit einem frischen, modernen und zukunftsorientierten Markenauftritt will GFOS seine Position als führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen weiter stärken und sich optimal auf die kommenden Jahre vorbereiten. Das neue Markendesign präsentiert sich mit klaren Linien, einer modernen Farbpalette und einem dynamischen Logo, das die Agilität und Flexibilität des Unternehmens symbolisiert.

„Wir freuen uns darauf, unsere neue Marke bald der Öffentlichkeit zu präsentieren und sind zuversichtlich, dass sie unsere Innovationskraft und unser Engagement für unsere Kunden widerspiegelt“, sagt Katharina Van Meenen-Röhrig.

Weitere Informationen zum vollständigen Markenrelaunch von GFOS werden in Kürze bekannt gegeben.

GFOS bedankt sich bei allen Kunden, Partnern und Mitarbeitern, die in den letzten 35 Jahren zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Mit dem Rückblick auf eine erfolgreiche Geschichte und einem klaren Blick in die Zukunft wird GFOS weiterhin innovative Lösungen entwickeln, um seine Kunden bei der Steigerung von Effizienz und Produktivität zu unterstützen.

Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung (GFOS) mbH ist ein führender Anbieter innovativer Softwarelösungen und IT-Infrastrukturen in den Bereichen Workforce Management, Manufacturing Execution Systems, Security und Hosting sowie IT-Infrastructures – modular aufgebaut und branchenunabhängig sowohl in großen Konzernen und in kleinen und mittelständischen Unternehmen. GFOS unterstützt mehr als 4.500 Kund*innen in 30 Ländern mit umfassenden Systemen und intelligenten Tools. Das Unternehmen liefert Module von der Zeiterfassung und Personalplanung über die Betriebs- und Maschinendatenerfassung bis hin zur Zutrittskontrolle mit Besuchermanagement – in der Cloud oder On-Premise. Im Bereich der SAP-Anbindung profitieren Kund*innen von umfassendem Know-how und Beratungskompetenz, denn 65 Prozent der GFOS-Kund*innen nutzen SAP. Als ISO 27001-zertifiziertes Unternehmen liefert GFOS höchste Standards im Bereich IT- und Cyber-Sicherheit. Neben den Co-CEOs Katharina Van Meenen-Röhrig und Dr. Ignace Van Meenen gehören der Geschäftsleitung des Unternehmens auch Dr. Olaf Zwintzscher (Software Technology & Development) und Mischa Wittek (Market) an.

Kontakt

GFOS mbH

Dr. Kerstin Kipper

Am Lichtbogen 9

45141 Essen

+49 201 61 30 00



https://www.gfos.com