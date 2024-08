Nachhaltige Eventreihe ab 16. 8. wieder in Frankfurt

Essenskultur, Tanzkultur und Multikultur – 50 Grad / Freitags-Konsti

In zehn Tagen geht es in der Frankfurter Innenstadt weiter mit der nachhaltigen Veranstaltungsreihe 50 Grad / Freitags-Konsti. Immer freitags, vom 16. August bis 27. September, von 12 bis 23 Uhr, sorgen regionale Produzenten mit attraktiven Ständen und zum Teil einzigartigen Angeboten, auf dem Plateau der Konstablerwache für das leibliche Wohl. Eis, Bratwurst, Tacos, hausgemachte Limonaden, Obst-Seccos, Flat Buns, Weine aus der Region, Kaffeespezialitäten, türkische Spezialitäten, gebackenen Fisch und einiges mehr verwöhnen nicht nur den Gaumen. Immer nachmittags stellen sich Sportvereine des Sportkreis Frankfurt vor und bieten wöchentlich wechselnde Mitmachangebote. In den Abendstunden sorgen unterschiedlichste Künstler, Tänzer und Musiker für Bewegung und gute Unterhaltung.

Das Konzept entwickelte die gebürtige Frankfurterin Feyza Morgül, die ihre Idee mithilfe der teilnehmenden Stände, der Stabstelle Stadtmarketing der Stadt Frankfurt und des Sportkreis Frankfurt in diesem Jahr realisieren konnte.

Neben einigen neuen Ständen ist auch die Platzbelegung neu. Die Idee eines Rundgangs, die eine Ursprungsidee des Konzeptes war, wurde wieder aufgenommen, um zum Flanieren und Ausprobieren über die Freitags-Konsti einzuladen.

Ausprobieren, Kennenlernen, Mitmachen, Flanieren oder einen der Liegestühle ergattern und andere beobachten – das geht freitags auf der Konsti, von 13 bis 23 Uhr. Getränke- und gastronomische Stände sind im Wechsel angeordnet, Sitzgelegenheiten und Schirme laden zum Verweilen ein. Sportangebote können direkt vor Ort ausprobiert werden; um 19 Uhr ist Bachata-meetup-Zeit für alle und die Abende auf der Freitags-Konsti untermalt Musik regionaler Künstler.

Regen und Unwetter trafen im ersten Halbjahr 24 auch die Freitags-Konsti. Das ist mit ein Grund dafür, dass sich einige gastronomische Angebote vor Ort verändert haben. Neu dabei ab 16.8. ist das erste Tiny House Cafe Deutschlands mit regional geröstetem Kaffee und arabischem Flammkuchen, Manakeesh. Auch 100 Tacos präsentieren unter anderem handmade Tacos mit und ohne Fleisch, von beliebten Produzenten unserer Stadt. Besucherinnen und Besucher könnten dort einkehren, nachdem sie am Stand des Sportkreis Frankfurt den deutschen Tischtennis-Bund kennengelernt und eine Runde Tischtennis auf dem Platz gespielt haben. Das jüngste Start-up auf der Freitags-Konsti beispielsweise, Flat Buns, von zwei Geschwistern aufgebaut, bietet moderne flache Burger mit orientalischem Flair, Zitronen-Pfeffer-Pommes und Limos. Und, alle mit Adler im Herzen werden sich über den Stand von Worscht4Life freuen, der einen großen SGE-Adler auf der Rückseite des Standes hat.

Mit einer kleinen Bühne zur „Rückkehr der 50 Freitags-Konsti“ ist am 16.8. nachmittags sind Ansprachen und auch ein Podium geplant. Ab 17 Uhr heißt es dann „Freitags-Konsti meets Freiluft Frankfurt“. Die Veranstaltungsreihe „Freiluft Frankfurt“ am Gisele-Freund-Platz, organisiert von Local Heroz, begleitet die Rückkehr 50 Grad Freitags-Konsti partnerschaftlich.

Von 16. August bis 26. September sind folgende Stände immer dabei:

BigTiny Brothers mit Kaffee, Mocktail, Koshary und Manakeesh

Mimonchy mit veganem Eis

Gutowski mit Wildspezialitäten

Pomolo mit einer vielfältigen Palette an regionalen Obstseccos

Feinkost Gümüs mit türkischer und regionaler Feinkost, vegan und vegetarisch

Worscht4Life mit Rindswurst aus Bad Vilbel, selbst gemachter Currysoße und regionalen Pommes

Knärzje mit seinem regionalen Bier aus Brotkrumen

100 Tacos mit Tacos, SmashBurgers, Bowls, Churros, Margaritas und hausgemachten Limos

Flat Buns u.a. mit Flat Buns Variationen, Zitronen-Pommes und Limo

Laurentiushof mit Wein – Rot, Weiß und Rose

Backfisch Kang mit Backfisch und Limo

Sportkreis Frankfurt mit Informationen zu Angeboten, Tischtennis, Bewegungsangeboten

o Deutscher Tennis Bund am 16.8., TG Bornheim am 23.8. und Deutscher Calisthenics Verband am 30.8.

immer ab 19 Uhr Salsa-Tanzkurs mit Abdul (Bachata meetup)

Nur am 16.8. dabei: Local Heroz Bühne & Bar mit Getränken und Stand mit Crepes

Nur am 30.8. dabei: Polizei Frankfurt mit Fahrradcodierung

Ab September kommen hinzu:

Initiative Gastronomie Frankfurt (IGF) mit Food & Drinks (am 6.9.)

Die Kulturbühne KuBe mit Musik & Kultur aus der Region (am 13.9.)

Transition Town Frankfurt zu den Wandeltagen (am 20.9.)

Abschlussveranstaltung 27.9.2024

Wir freuen uns über weitere Stände, Vereine und Initiativen, die die bestehenden Angebote und das Konzept ergänzen; beispielsweise Tauschbörsen, Backwaren und Soziale Hilfen.

Um Müll zu vermeiden, versuchen wir, soweit möglich, Mehrweg mit Pfand anzubieten. Für Besucher, die gern selbst Mehrweg nutzen möchten, gibt es den Alu-Becher der Freitags-Konsti, den man für 10 Euro an den Ständen kaufen und dann immer wieder benutzen kann.

Hintergrund:

Die Reihe 50 Grad/ Freitags-Konsti bleibt fester Bestandteil der Innenstadt und lädt Besucher, Touristen und Flanierende zum Besuch ein. Schirmherrin Dezernentin Wüst und Schirmherr Roland Frischkorn vom Vorstand des Sportkreis Frankfurt unterstützen die 50 Grad / Freitags-Konsti seit der Planung zur Umsetzung. Details zum Kulturprogramm, den gastronomischen Angeboten, den Sportvereinen und Mitmachangeboten gibt auf www.freitags-konsti.de

Design, Plakate, Postkarten, Beachflags und mehr für die Freitags-Konsti (50 Grad) hat die Kreativagentur esistfreitag entwickelt. Sie unterstützen die Ideengeberin und Verantwortliche des Ganzen, Feyza Morgül Opera Civil, auch mit einem Instagram-Account: Freitags.Konsti

Veranstaltet wird die Reihe von der Frankfurterin Feyza Morgül (Opera Civil) mit freundlicher Unterstützung der Stadt Frankfurt am Main, Stabsstelle Stadtmarketing und starker Frankfurter Partner wie der Initiative Gastronomie Frankfurt e.V., der Agentur esistfreitag – und es werden mehr! Kontakt Feyza Morgül, Opera Civil, fm@opera-civil.de 0163 – 6945 333 www.opera-civil.de Instagram Freitags-Konsti

Opera Civil ist tätig für die Information der Öffentlichkeit, die strategische Darstellung sowie Stakeholderkommunikation. Projekte, die den Wandel aktiv gestalten, werden unterstützt und verstärkt. Aus Überzeugung gestalten wir, zusammen mit verschiedensten Akteuren in unserer Gesellschaft (Vereine, Institution, Wissenschaft, Politik und politisch Aktive) oft erfolgreich und immer aktiv Alternativen – für ein Zeitalter des Klimaschutzes, der Energiewende und der Menschenrechte.

