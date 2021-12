Old-Fashioned Love von Selina Cifric

Der Song Old-Fashioned Love für ein stimmungsvolles und besinnliches Weihnachtsfest 2021!

Der krönende Abschluss ist der letzte Titel ihres aktuellen Werks: “Old-Fashioned Love” bezaubert mit feinen Pianoklängen, rockigem Gitarrensound und aufbrausenden Paukenschlägen – die ideale Musik für die kalten Tage des Jahres und die winterliche Weihnachtsstimmung.

Die Singer-Songwriterin Selina Cifric führt die Hörer in ihrer Debut-EP We Are All The Same – veröffentlicht am 16.07.2021 von kappelrecords – bewegend mit Höhen und Tiefen durchzogen durch ihre Gedankenwelt, ihre Entwicklung und ihr Leben. Sie berührt mit wichtigen menschlichen Themen, die jeden betreffen – ehrlich, einfühlsam, personlich, sympathisch, aber auch auffordernd, aufbrechend und ermutigend und immer mit positiver Stimmung und Konsequenz. Ihre ausdrucksstarke rockige Stimme weiß die Singer-Songwriterin hervorragend mit ihren Texten zu verbinden und rockig-poppige Lieder mit Ohrwurm-Garantie zu schaffen.

Damit überzeugte sie schon Anfang des Jahres 2021 das Jury-Team von EPforFREE und sie erreichte mit ihrer mitreißenden Musik eben jenes Musikproduktionsteam (InLine Audio Studios), das um sie herum ein neues Label (kappelrecords) aufbaute, um sie zu unterstützen. Die komplette Musikproduktion wurde mit vielen Gastmusikern über einen langen Zeitraum aufgenommen, um die damaligen Coronaregeln einzuhalten. Der Höhepunkt für alle Beteiligten war mit Abstand die Aufnahmen und Produktion von Old-Fashioned Love! “Schon alleine wegen Old-Fashioned-Love musste ein Label gegründet werden, denn es soll überall im Radio laufen. Es muss einfach gehört werden! Also haben wir es getan.” – so die Gründer von kappelrecords.

“Es muss einfach gehört werden!” Es steht alles bereit:

– Radioversion und Labelcode exklusiv für diesen Song erarbeitet und angefordert;

– Veröffentlichung auf bekannten Steamingdiensten;

– gepresste Exemplare des Albums auf CD, die im speziell zu diesem Zweck aufgebauten Webshop verfügbar sind;

– eine hervorragende und sympathische Musikerin und Songwriterin, die für Interviews bereit steht;

– ein motiviertes und zielstrebiges Label-Team, das hinter der Künstlerin steht und alles Mögliche für ihren Erfolg tut.

WEITERE INFORMATIONEN:

www.ila-studios.de/selina-cifric

www.kappelrecords.de

Musiklabel der InLine Audio Studios Knoke Kuhn GbR

Labelcode: LC 97468

Kontakt

kappelrecords

Sabrina Kuhn

Heidenhof 1

77876 Kappelrodeck

078424669916

info@kappelrecords.de

http://www.kappelrecords.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.