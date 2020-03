PolitikfeldMonitor für Unternehmen und Verbände

Der PolitikfeldMonitor informiert und berät Unternehmen und Verbände zu den wichtigsten Neuigkeiten in sechs politischen Themenfeldern digital und zeitsparend.

In den Themenfeldern Digitalisierung, Gesundheit, Planen & Bauen, Energie & Klima, Verkehr & Mobilität und Finanzmärkte fassen die Berater von elfnullelf das Wichtigste in kurzen Meldungen zusammen, liefern Hintergründe, bewerten die Informationen und zeigen, wie betroffene Unternehmen oder Branchen sie für ihre Zwecke nutzen können.

“Wir wollen unseren Kunden die zeitraubende Arbeit abnehmen, für sie relevante Neuigkeiten aus der politischen Informationsflut herausfiltern zu müssen. Gleichzeitig sollen unsere Kunden von unserem Fachwissen und unserer Einschätzung profitieren, vor allem was politische Hintergründe, Akteure und Prozesse betrifft. Das Ganze soll online verfügbar sein, damit unsere Kunden jederzeit, von überall und mit jedem Gerät darauf zugreifen können. Aus dieser Idee ist nun nach über einem Jahr Entwicklung im Team unser PolitikfeldMonitor entstanden”, sagt Fabian Haun, geschäftsführender Gesellschafter der Public Affairs-Beratung elfnullelf.

Beim PolitikfeldMonitor handelt es sich um ein Webportal, das von elfnullelf selbst entwickelt wurde. Mehrmals wöchentlich erscheinen neue Meldungen zu aktuellen Themen in den sechs politischen Themenfeldern. Benutzer können sich individuell per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn neue Meldungen zu ihren Themen vorliegen. Die Plattform bietet eine umfangreiche Such- und Filterfunktion und funktioniert mit jedem Computer, Tablet oder Smartphone.

Interaktion mit den Kunden steht für elfnullelf beim PolitikfeldMonitor an erster Stelle. In jeder Meldung finden die Benutzer deshalb einen Ansprechpartner, den sie bei Fragen kontaktieren können. Außerdem hat das Unternehmen angekündigt, weitere Themen aufzunehmen, wenn Nutzer dies wünschen.

30 Tage können Sie den PolitikfeldMonitor kostenfrei und ohne Risiko testen. Das Testabonnement endet automatisch. Wenn Sie das Angebot weiter nutzen möchten, können Sie sich zwischen den Tarifen 49,00EUR/Monat, 139,00EUR/drei Monate oder 399,00EUR/Jahr entscheiden.

Alle Informationen zum PolitikfeldMonitor finden Sie unter:

https://elfnullelf.com/politikfeldmonitor/

elfnullelf ist eine Public Affairs-Beratung inmitten des Berliner Parlaments- und Regierungsviertels. Der Name ist Chiffre und Synonym zugleich: Platz der Republik 1, in elfnullelf (11011) Berlin. Es handelt sich zunächst ganz nüchtern um eine Postleitzahl, die zentrale Postleitzahl des Deutschen Bundestages. Wir von elfnullelf wollen in der Public Affairs-Beratung innovative Wege gehen. Für unsere Kunden entwickeln wir fortlaufend neue digitale Lösungen und Formate für eine erfolgreiche politische Kommunikation und Interessenvertretung. Die Erwartungen an Politik und Verwaltung haben sich verändert. Unsere Arbeit für Sie funktioniert am besten mit professionellen und vor allem transparenten Methoden sowie digitalen Produkten.

