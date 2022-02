Unter dem Motto “Innovation aus Tradition” wird das nächste Chapter des THE GROW Entrepreneurs Clubs in Baden-Württemberg gegründet.

Dieses Mal stellt das Palmenhaus auf der Insel Mainau die Kulisse für die Veranstaltung, der Chapter Gründung Baden-Württemberg von THE GROW.

Diese findet aufgrund der aktuellen Bestimmungen hybrid statt und wird vor Ort unter 2G+-Regeln durchgeführt.

Mit den Chairmen Bernhard Schindler und Gerold Wolfarth werden die Chaptervorstände Robert Hornsteiner, Marc Willms und Manfred Biffar, die Region Baden-Württemberg im Bereich Mittelstand und Netzwerk in den Fokus stellen und sich bei feinster Kulinarik austauschen.

In traumhafter Umgebung am Bodensee wird der Hausherr Björn Graf Bernadotte die Ehrengäste wie u.a. Britta-Thiele-Klapproth, Head of Swiss Business Hub Germany, Prof. Dr. Maximilian Lude, einem der innovativsten Professoren im Dach-Raum begrüßen. Lude möchte an diesem besonderen Abend seine großen Erfahrungen zu Themen wie Innovation, Gründung und Tradition in spannenden Talkrunden teilen.

Nach einem Abendessen und gemütlichen Netzwerken wird außerdem ein Projekt mit dem Schülerforschungszentrum Hegau-Bodensee umgesetzt.

Bereits die vergangenen Veranstaltungen von THE GROW in Berlin und Frankfurt waren mehr als erfolgreich, restlos ausgebucht und konnten das Netzwerk unter Gründer:innen und Unternehmer:innen gehörig wachsen lassen.

SalsUp ist das erste Ökovation-System. Als Europas größte Plattform für StartUps, Corporates und Sals Angels bietet SalsUp seinen Mitgliedern Sales, Network und Investment.

