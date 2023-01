AOK Firmenlauf Potsdam öffnet Anmelde-Portal am 11.01.2023 // um 11:00 Uhr

Potsdam

Frischer Wind für den AOK Firmenlauf Potsdam: Alter Teilnehmerrekord angepeilt

Nach schwierigen Jahren für die Event-Branche richten die Firmenlauf-Veranstalter den Blick nun wieder nach vorn. Beim kommenden AOK Firmenlauf soll die alte Bestmarke aus dem Jahr 2019, mit 4.432 Teilnehmenden aus gut 300 Unternehmen (sowie Behörden und Vereinen) wieder erreicht werden.

Den teilnehmenden Firmen sichern „Die Sportmacher“ als Veranstalter des Firmenlaufes eine Top-Organisation sowie beste Stimmung bei idealen Laufbedingungen zu. „Für den AOK Firmenlauf Potsdam am 23. Mai haben wir schon jetzt einiges in petto. Jedes Unternehmen kann den Firmenlauf für die eigenen Ziele nutzen. Ob als reines Mitarbeiter-Event oder zum berühmten Sehen und Gesehen werden. Über die Jahre haben wir für jeden Bedarf die passenden Lösungen gefunden. Nur reine Partei-Politik findet bei uns keinen Platz.“ So Conrad Kebelmann, Chef-Organisator des AOK Firmenlaufes.

AOK Firmenlauf Potsdam 2023 am 23. Mai vor dem Neuen Palais

Für alle, die jetzt auf das sportlichste Netzwerkevent des Jahres gespannt sind: Der AOK Firmenlauf Potsdam findet am Dienstag, dem 23. Mai 2023 statt. Das Veranstaltungsgelände befindet sich wie im vergangenen Jahr auf der Mopke-Fläche vor dem Neuen Palais. Zu Laufen sind 5 historisch wertvollen Kilometer rund um den Park Sanssouci.

Die Meldelisten werden am 11. Januar 2023, genau um 11 Uhr geöffnet – wie immer gibt es dann attraktive Frühbucherrabatte. Eine schnelle Anmeldung lohnt sich also.

AOK Nordost ist weiter Gesundheitspartner des Firmenlaufs Potsdam

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements sehen Kebelmann und seine Mitstreiter eine Menge Potenzial. „Speziell vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wollen wir die Arbeitgeber dabei unterstützen, ein optimales Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter zu schaffen. Der AOK Firmenlauf kann dabei ein lohnendes Etappenziel darstellen.“, so Kebelmann.

Weitere Informationen zum AOK Firmenlauf Potsdam finden sich hier:

www.firmenlauf-potsdam.de

Über Die Sportmacher GmbH, Veranstalter des AOK Firmenlauf Potsdam

Die Sportmacher GmbH veranstaltet deutschlandweit Firmenläufe als Netzwerkpartys. Gegründet im Jahr 2006 in Chemnitz, sind Die Sportmacher für die Durchführung von vier erfolgreichen Firmenläufen (Potsdam, Leipzig, Braunschweig und Chemnitz) verantwortlich.

Im Jahr 2019 bewegten wir über 40.000 Menschen und haben dabei mehr als 2.400 Firmen zum „Laufen“ gebracht.

In den Jahren der Corona-Pandemie haben wir innovative, hybride Lösungen für unsere Team-Events gefunden und somit den Weg für ein erfolgreiches Comeback in der Saison 2022 geebnet.

In diesem Jahr liegt unser Fokus erneut auf unseren vier Firmenlauf-Events sowie dem TrailRunBerlin, welchen wir seit 2013 in den Berliner Müggelbergen veranstalten.

Weitere Infos zum Team der Sportmacher unter: www.firmenlauf-potsdam.de/team

Kontakt

AOK Firmenlauf Potsdam // Die Sportmacher GmbH

Conrad Kebelmann

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

01799213188

kebelmann@diesportmacher.de

https://www.firmenlauf-potsdam.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.