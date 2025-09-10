Blöcher GmbH: Mit LEGO® mehr Sicherheit im Alltag

Jochen Blöcher betont, wie ein einfaches LEGO®-System die Sicherheit seiner Mitarbeitenden im Alltag verbessert.

Die Jochen Blöcher GmbH hat ein ungewöhnliches, aber wirkungsvolles Instrument eingeführt, um die Sicherheit ihrer Mitarbeitenden zu erhöhen: Anwesenheitstafeln aus LEGO®-Steinen. Was auf den ersten Blick spielerisch wirkt, entpuppt sich als ernst zu nehmende Maßnahme für den Arbeitsschutz, insbesondere für Zeiten, in denen Beschäftigte allein im Gebäude sind.

Der Auslöser war ein medizinischer Notfall nach Feierabend. Nur durch Zufall wurde die betroffene Person rechtzeitig gefunden. Die Geschäftsführung habe diesen Vorfall zum Anlass genommen, über zusätzliche Schutzmechanismen nachzudenken. „Wir haben erkannt, dass wir ein System brauchen, das im Ernstfall sofort sichtbar macht, wer sich im Gebäude aufhält. Das sollte am besten ohne Technik, ohne Abhängigkeit von Strom oder WLAN funktionieren“, erklärte Geschäftsführer Jochen Blöcher.

Die Lösung ist so einfach wie effektiv: Beim Betreten des Gebäudes stecken Mitarbeitende ihren persönlichen Namensstein von „Nicht im Gebäude“ auf „Im Gebäude“. Beim Verlassen wird der Stein zurückgesetzt. Für anonyme Nutzung stehen neutrale Steine bereit, Gäste erhalten eigene Besucher-Steine. Dadurch lässt sich bei einer Evakuierung, einem Brandalarm oder einem medizinischen Notfall sofort nachvollziehen, ob sich noch Personen im Haus befinden.

Gerade in Randzeiten, etwa frühmorgens oder am späten Nachmittag, könne das System entscheidend sein. „Es ging uns um das Zeigen von Fürsorge. Uns geht es um Achtsamkeit füreinander und um schnelle Reaktionsmöglichkeiten im Notfall“, so Blöcher weiter. Die Mitarbeitenden hätten das System positiv aufgenommen, da es unkompliziert sei und ein klares Signal setze: Sicherheit hat Vorrang.

Mit den Tafeln werden sowohl eine organisatorische Lücke geschlossen als auch ein Zeichen für die Unternehmenskultur gesetzt. Verantwortung, Teamgeist und gegenseitige Unterstützung prägen den Alltag bei der Jochen Blöcher GmbH: „Unsere Botschaft ist klar: Sicherheit beginnt im Kleinen, im Alltag, und entsteht durch Aufmerksamkeit füreinander“, betont die Geschäftsführung.

Die Maßnahme zeigt, dass auch einfache analoge Lösungen eine große Wirkung entfalten können. LEGO®-Steine retten keine Leben, aber sie können dazu beitragen, sie zu schützen. Für die Jochen Blöcher GmbH ist dies ein Beispiel dafür, wie Innovation, Verantwortungsbewusstsein und Pragmatismus zusammenwirken.

Unternehmen oder Institutionen, die mehr über diese Vorgehensweise erfahren oder sich zu Fragen rund um Arbeitsschutz und Sicherheitskultur austauschen möchten, können direkt Kontakt mit der Jochen Blöcher GmbH aufnehmen. Denn wenn es darum geht, Sicherheit im Arbeitsalltag zu verankern, zählt am Ende eines: gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Weitere Einblicke in das Unternehmen und Jochen Blöcher selbst erhalten Sie unter www.bloecher.net.

Jochen Blöcher ist Unternehmer mit Leib und Seele. Schon früh gründete er als Einmannbetrieb sein Unternehmen, das heute – mehr als 20 Jahre später – über 80 Mitarbeitende beschäftigt und Kunden im gesamten DACH-Raum betreut. Jochen Blöcher weiß, welche Parameter dieses Wachstum ermöglichten: Zum einen die Mitarbeitenden, auf die er sich stets verlassen konnte, und zum anderen seine Leidenschaft für Herausforderungen.

