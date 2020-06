Die KRAUSE “360° Lösung”

– Steigtechnik, Beratung, Sicherheit und Service – alles aus einer Hand

Sicheres Arbeiten in der Höhe ist eine Herausforderung für alle Unternehmen. Neben der passenden Steiglösung für die tägliche Arbeit, müssen sie insbesondere bei diesen Tätigkeiten alle Vorgaben und Richtlinien einhalten. Dabei stellen sich besonders kleinere und mittlere Unternehmen die Frage: Wie kann ich als Arbeitgeber allen Aspekten der Arbeitssicherheit im Unternehmen in vollem Umfang gerecht werden? Die Steigtechnikspezialisten von KRAUSE haben dafür ideale Lösungen. Neben den klassischen Steigtechnik-Produkten wie Tritten, Leitern, Podestleitern, Fahrgerüsten und individuellen Lösungen bietet das Unternehmen viele ergänzende Serviceleistungen. Diese Dienstleistungen, dazu zählen u. a. die Beratung sowie Schulungen und Seminare, werden immer an die Bedürfnisse der Kunden angepasst.

Steiglösungen für jede Anforderung

Seit über 120 Jahren steht KRAUSE als traditionsreiche, deutsche Steigtechnik-Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Ein wesentlicher Teil der KRAUSE 360°-Lösungen, bei KRAUSE “360° competence” genannt, ist der Bereich “Produkt-Kompetenz” mit einem extrem breiten Produktportfolio und ständigen Innovationen und Neuheiten. Individuelle Sonderlösungen für alle Ansprüche ergänzen das umfangreiche Katalog-Programm. Darüber hinaus umfasst die “360° competence” auch den Beratungsservice für Handelspartner und Kunden. Die Vor-Ort-Analyse ist zum Beispiel eine der Leistungen aus dem ergänzenden Bereich “Beratungs-Kompetenz”. In Abstimmung mit den Kunden entstehen so optimale, maßgeschneiderte Kundenlösungen. Abgerundet wird die Rundumbetreuung durch die Abwicklung der Lieferung und – falls gewünscht – der Montage sowie der Abnahme vor Ort. Die jahrzehntelange Expertise des Unternehmens spüren Kunden sofort, denn sie bringt schnelle und effiziente Lösungen für jedes Steigproblem. Die Kombination standardisierter Bauteile aus der Serienproduktion und individueller Anfertigungen sorgt für maximal effiziente Lösungen.

Wo KRAUSE ist, ist Sicherheit

Ein weiteres Anliegen der Hessen ist die Arbeitssicherheit, denn sicheres Arbeiten steht für KRAUSE stets an erster Stelle. Durch umfangreiche Angebote zur Weiterbildung und Zertifizierung, wie eigene Seminare, Schulungen und Produktprüfungen, gewährleistet das Alsfelder Unternehmen eine langfristige und sichere Anwendung der Produkte. Kunden können sich beispielsweise zur befähigten Person für Leitern und Tritte und/oder Fahrgerüste ausbilden lassen. Auch die Teilnahme an Anwender- oder Produktschulungen steht zu Auswahl. Die professionelle Prüfung der Steiglösungen wird auf Wunsch auch durch KRAUSE-Mitarbeiter vor Ort vorgenommen.

Viele Wege zum perfekten Service

Der Bereich “Service-Kompetenz” bietet umfangreiches Informationsmaterial wie Kataloge, Prospekte, themenbezogene Druckobjekte oder POS-Mittel. KRAUSE informiert dazu auch online umfassend zu Produkten, Serviceleistungen und aktuellen Themen. Die Gestaltung individueller Werbemaßnahmen für Handelspartner gehört bei KRAUSE ebenfalls zum Service-Standard. Ergänzt wird das Angebot durch einen umfangreichen Ersatzteilshop, einen Newsletter-Service und eine technische Hotline mit Normen-Update. Technische Daten, Texte, Bilder und Videos werden im Internet bereitgestellt. Kataloge bietet KRAUSE als Excel, BMEcat oder DATANORM-Versionen an. Darüber hinaus stehen diverse elektronische Einbindungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für persönliche Gespräche verfügt das Unternehmen über einen flächendeckenden Außendienst sowie kompetentes Innendienst-Personal.

Weitere Informationen zu den KRAUSE Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter https://www.krause-systems.de/

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

