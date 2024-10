EINFACH KULT

Blanke Systems – MEAT & GREET

Regelmäßig im September verwandelt sich die MEHRWERTSTATT des Iserlohner Systemanbieters für Fliesenzubehör, Blanke Systems GmbH, in ein Grill-Erlebnis-Camp für Handwerker und Händler. An sieben Feuertonnen geht es dann nicht nur um die Zubereitung ausgefallener Grillgerichte, sondern auch um den fachlichen Austausch zu den zuvor vorgestellten Produkten und Services. „MEAT & GREET“ nennt sich das Konzept, das sich anhaltender Beliebtheit erfreut und in manchen Kreisen bereits Kultstatus hat. So kamen auch in diesem Jahr an zwölf Terminen über 400 Interessierte zum Infotainment aus kompakten Fachinformationen und gemeinschaftlichem Self-Cooking.

Zum Einstieg in das Programm begrüßt geschäftsführender Gesellschafter Peter W. Blanke die Gäste und stellt das Expertenteam vor, die im Anschluss kurze Impulsvorträge halten. Marketingleiterin Jana Trant erläuterte praxisnah, wie mit BLANKE BLUE ein neuer KI-Assistent im digitalen Angebot von Blanke integriert wird, und Nutzer auf blanke-blue-base.de davon profitieren können.

Welchen konkreten Beitrag Verleger von Flächenheizsystemen zur notwendigen Energiewende leisten können, machte Karl-Friedrich Westerhoff, Leiter der Anwendungstechnik und Produktentwicklung Flächenheizung, deutlich. Sowohl im Neubau als auch der Sanierung lassen sich mithilfe von Blanke Flächenheiz- und Kühlsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Davon profitieren Bauherr, Fachhandwerker und die Umwelt gleichermaßen, so der Heizungsexperte.

Jürgen Pietsch, Leiter der Anwendungstechnik und Entwicklung von Fliesenzubehörsystemen, stellte in seinem Kurzreferat mit BLANKE DIBA NEXT ein neu entwickeltes und nachhaltiges Verbundabdichtungssystem vor. Die aus 60 % sortenreinen Sekundärrohstoffen hergestellte Abdichtungsbahn verfügt über die gleichen produktspezifischen Eigenschaften wie das seit Jahrzehnten bewährte BLANKE DIBA-System. Zur sicheren Abdichtung verschiedener Detailbereiche stehen natürlich auch Formteile wie Innen- und Außenecken etc. zur Verfügung. Nicht zuletzt wird das nachhaltige, weil rohstoffschonende System sich in der Preisgestaltung dem klassischen Vorgänger angleichen.

Im Anschluss an die drei informativen Impulsvorträge standen Privatkoch Dietmar Schug und sein Team im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auch für die diesjährigen MEAT & GREET-Events hatte der Grillmeister wieder überraschende Kompositionen zusammengestellt, die unter seiner Anleitung von allen Beteiligten an den Feuertonnen selbst zubereitet wurden.

Blankes Kundenevent MEAT & GREET war auch in diesem Jahr mit Fachinformationen, Gaumenfreuden sowie persönlichen Begegnungen und Gesprächen nicht nur überzeugend, sondern für viele Gäste einfach Kult.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245



https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke/Sven-Erik Tornow