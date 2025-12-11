KI-Kompetenz und -Überwachung: Der nächste Compliance-Vorteil

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Cybersicherheit grundlegend, und die Regulierungsbehörden reagieren ebenso schnell darauf. Compliance-Teams können sich nicht mehr auf jährliche Audits oder verstreute Tabellenkalkulationen verlassen. Der nächste Compliance-Vorteil ergibt sich aus zwei Bereichen: KI-Kompetenz und kontinuierliche Überwachung. Unternehmen, die beides beherrschen, verbessern ihre Sicherheit, erfüllen die Anforderungen der Regulierungsbehörden und gewinnen das Vertrauen ihrer Kunden.

Was ist KI-Kompetenz in der Cybersicherheit?

KPMG berichtet, dass zwei Drittel der Mitarbeiter regelmäßig KI-Tools verwenden, aber weniger als 20 Prozent verstehen, wie diese Tools tatsächlich funktionieren. Dieses mangelnde Verständnis ist ein echtes Risiko.

„In der Cybersicherheit zeigt sich das schnell. Wenn SOC-Analysten nicht erklären können, warum eine KI ein Ereignis gemeldet hat, verschwenden sie möglicherweise Zeit mit Fehlalarmen oder übersehen einen echten Angriff. Wenn Vorfallsmanager (Incident Responder) die Grenzen von KI-Modellen nicht kennen, verlangsamen sich Eskalationen und Untersuchungen verlieren an Beweiskraft“, so Andy Grolnick, CEO vom SIEM-Security-Anbieter Graylog.

KI-Kompetenz bedeutet, zu verstehen, wie KI-gesteuerte Sicherheitstools funktionieren, wo sie einen Mehrwert bieten und wo sie versagen. Es geht nicht darum, Analysten zu Datenwissenschaftlern zu machen. Es geht darum, sicherzustellen, dass Sicherheitsteams wissen, wie sie KI-Ergebnisse validieren und bei Untersuchungen oder Audits erklären können.

Laut Grolnick geht es um drei Aspekte:

1.Erkennungsqualität: Analysten, die KI-Erkennungen nicht erklären können, laufen Gefahr, echte Bedrohungen zu übersehen oder Fehlalarmen nachzugehen.

2.Reaktion auf Vorfälle: Ohne KI-Kompetenz eskalieren die Verantwortlichen nur langsam und verlieren wertvolle Beweise.

3.Regulatorische Bereitschaft: Die Unternehmensleitung benötigt KI-Kontext, um selbstbewusst mit Regulierungsbehörden und Anbietern zu verhandeln.

Warum Überwachung für die Compliance unerlässlich ist

Früher bedeutete Compliance, Protokolle zu speichern und auf Anfrage vorzulegen. Heute erwarten Regulierungsbehörden, Vorstände und Kunden eine kontinuierliche Überwachung mit dem Nachweis, dass die Überwachung immer aktiv ist. Teams müssen nachweisen, dass sie wichtige Fragen beantworten können, wie: Werden Einbruchsversuche in Echtzeit protokolliert? Werden administrative Änderungen aufgezeichnet und gesichert? Kann der Zugriff auf sensible Daten auch noch sechs Monate später zurückverfolgt werden?

Die meisten Teams sind noch nicht so weit. ISC2 berichtet, dass nur 30 Prozent der Cybersicherheitsexperten KI-gestützte Tools verwenden und viele immer noch mit Alarmmüdigkeit zu kämpfen haben. Das Problem besteht nicht nur darin, Anomalien zu erkennen, sondern auch darin, Ereignisse als Beweismittel zu speichern, zu korrelieren und zu präsentieren.

Graylog bietet auditfähige Transparenz und Aufbewahrung ohne Komplexität oder ausufernde Kosten. Da sind zum einen zentralisierte Nachweise. Unternehmen können so Authentifizierungs-, Firewall-, Endpunkt- und Cloud-Protokolle an einem Ort sammeln. Die Hot-, Warm- und Cold-Storage-Ebenen sorgen dafür, dass Protokolle sicher, kostengünstig und sofort abrufbar sind (auditfähige Aufbewahrung). Bei der Echtzeitüberwachung heben Dashboards ungewöhnliche Aktivitäten hervor, sodass Analysten handeln können, bevor Vorfälle eskalieren“, erläutert Grolnick wichtige Details.

Vorteile von KI-Kompetenz und -Aufsicht für die Compliance

Unternehmen, die in beides investieren, profitieren von Vorteilen, die über die Audit-Bereitschaft hinausgehen, wie betriebliche Effizienz, Kundenvertrauen und regulatorische Bereitschaft. Analysten verbringen weniger Zeit mit dem Wechseln zwischen Tools und mehr Zeit mit Untersuchungen. Analysten verbringen weniger Zeit mit dem Wechseln zwischen Tools und mehr Zeit mit Untersuchungen. Rahmenwerke wie das EU-KI-Gesetz, ISO 27001 und SOC 2 legen Wert auf Erklärbarkeit, Transparenz und Aufbewahrung. Die frühzeitige Erfüllung dieser Anforderungen reduziert sowohl Kosten als auch Risiken.

Laut Grolnick beginnen Unternehmen mit dem Aufbau von KI-Kompetenz und -Überwachung am effektivsten mit den folgenden 3 Schritten:

1.Bewerten Sie die KI-Kompetenz: Befragen Sie SOC-Teams. Identifizieren Sie Lücken im Verständnis der Analysten hinsichtlich KI-gestützter Erkennungen.

2.Prüfen Sie die Aufbewahrung von Beweismitteln: Vergewissern Sie sich, dass Protokollquellen, Aufbewahrungsfristen und die Aufbewahrungskette den Compliance-Anforderungen entsprechen.

3.Führen Sie eine kontinuierliche Überwachung ein: Wechseln Sie von manuellen Protokollauszügen Dashboards und Anomaliewarnungen für eine Echtzeitüberwachung.

KI-Kompetenz und -Überwachung sind nicht mehr optional. Sie sind heute die Grundlage für Compliance und widerstandsfähige Cybersicherheit. Teams, die in beides investieren, sind auf Vorschriften vorbereitet, genießen das Vertrauen ihrer Kunden und sind widerstandsfähiger gegen sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungen.

Mehr Informationen: https://graylog.org

