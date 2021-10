Neu: Tempo-Team Personalvermittlung Rhein-Main

Die Tempo-Team Personalvermittlung Rhein-Main bietet Jobs und Karrierechancen in der Chemie- und Pharmaindustrie sowohl für Fachkräfte aus der Branche als auch für Quereinsteiger.

Frankfurt / Gelnhausen, 8. Oktober 2021 – Seit letztem Jahr kümmert sich eine neu gegründete Fachabteilung beim Personaldienstleister Tempo-Team um die direkte Personalvermittlung von Fachkräften an Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Vor allem in der Chemie- und Pharmaindustrie eröffnet sie vielfältige Karrierechancen, sowohl für Wechselwillige aus der Branche als auch für Quereinsteiger, die eine Beschäftigung in diesem attraktiven Arbeitsfeld anstreben.

Mit der Gründung der neuen Abteilung für Personalvermittlung Rhein-Main bündelt der Personaldienstleister seine Angebote in diesem Bereich. In Gelnhausen, östlich von Frankfurt, entstand ein die gesamte Region umfassendes Kompetenzzentrum, das Bewerber und Unternehmen zuverlässig zusammenführt.

“Tempo-Team unterhält im Großraum Frankfurt / Rhein-Main zahlreiche Niederlassungen und On-Site Offices. Jede Niederlassung hat ihren eigenen lokalen Wirkungskreis. Großkunden werden teils exklusiv betreut. Neben der Personalvermittlung kümmern sich die Mitarbeiter in den Niederlassungen auch um die Betreuung der Zeitarbeitnehmer und bieten weitere Personaldienstleistungen an”, erklärt Joanna Palt, Leiterin der Personalvermittlung Rhein-Main.

“In der neuen Geschäftsstelle konzentrieren wir uns ganz auf die Personalvermittlung. Wir bündeln die Stellenangebote und sorgen für den notwendigen Austausch. So schaffen wir eine optimale Vernetzung zwischen den Niederlassungen. Unsere Kundenunternehmen erhalten dadurch Zugriff auf einen größeren Bewerberkreis. Unsere Bewerber profitieren durch den Zugang zu einer großen Zahl attraktiver Arbeitgeber im gesamten Rhein-Main-Gebiet mit einem vielfältigen Stellenangebot.”

Eine besondere Stärke der Personalvermittlung von Tempo-Team liegt in der Erstellung von aussagekräftigen analytischen Profilen der Kandidaten. “Hierbei spielt unsere langjährige Erfahrung in der Personalberatung eine wesentliche Rolle”, erläutert Joanna Palt. “Wir erkennen so die Stärken und Vorlieben unserer Kandidaten und finden die optimalen Stellenangebote für sie. Oftmals ist den Bewerbern da noch gar nicht bewusst, wie gut die neue Aufgabe zu ihnen passt.”

Erst kürzlich vermittelte sie eine branchenfremde Mitarbeiterin an ein Unternehmen aus der Elektroindustrie. Die Kandidatin hatte vorher rund 20 Jahre im Customer Service in der Luftfahrtbranche gearbeitet. Corona bedingt fiel ihre Anstellung hier weg. Aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung und Serviceorientierung mit ausgeprägten sozialen Kompetenzen war sie jedoch die optimale Besetzung für die Position als Key Account Manager mit Schwerpunkt auf Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Bundeswehr und Automobil. Weder die Bewerberin noch das Unternehmen wären selbstständig hierauf gekommen.

Ähnlich verlief die Vermittlung eines Qualitätsingenieurs aus der Automobilindustrie. Dieser war bei einem großen Autobauer in Bayern beschäftigt. Als hier die Auswirkungen der Corona-Krise spürbar wurden, wechselte er mit Hilfe von Tempo-Team Personalvermittlung in die Materialprüfung eines Chemieunternehmens. Dieses stellt unter anderem Materialien für die Automobilindustrie her. Seine Berufskenntnisse waren sehr willkommen. “Unserem Kandidaten war anfangs nicht bewusst, wie gut er sich für seine neue Arbeitsstelle eignet. Ohne unsere Vermittlung hätte er eine Beschäftigung in der Chemieindustrie vermutlich nicht in Betracht gezogen”, berichtet Joanna Palt. Schöner Nebeneffekt – zusätzlich zur sehr attraktiven Bezahlung in der Chemiebranche: Er arbeitet nun direkt an seinem Wohnort. Das wöchentliche Pendeln über mehrere hundert Kilometer entfällt.

Zu den Kundenunternehmen von Tempo-Team Personalvermittlung Rhein-Main zählen viele der namhaften Chemie- und Pharmakonzerne in der Region ebenso wie spezialisierte mittelständische Unternehmen. Neben den Karrierechancen für Fachkräfte und Ingenieure ist auch für Quereinsteiger aus anderen Branchen das Stellenangebot groß.

“Es geht keinesfalls nur um Laboranten oder Ingenieure. Von den großen Pharma- bzw. Chemieunternehmen werden die verschiedensten Berufsbilder gesucht. Besonders gefragt sind derzeit Arbeitskräfte im Bereich Lager und Logistik sowie Techniker. Als Kunststofftechniker, Anlagentechniker, Chemietechniker, Elektrotechniker bzw. Mechatroniker oder Verpackungstechniker können Sie sich die Jobs praktisch aussuchen”, berichtet Joanna Palt. Auch für Sachbearbeiter, Projektmanager, kaufmännische Mitarbeiter, Personalfachleute und Buchhalter gibt es viele Stellenangebote.

“Wechseln Sie mit unserer Hilfe in die Chemie- und Pharmabranche, einen der wachstumsstärksten Wirtschaftsbereiche mit besonders guter Bezahlung”, lädt sie interessierte Arbeitssuchende ein. “Senden Sie uns gerne Ihre Initiativbewerbung.”

Weitere Informationen zur Personalvermittlung Rhein-Main von Tempo-Team:

https://www.tempo-team.com/personalvermittlung-rhein-main.html

Stellenangebote in der Personalvermittlung Rhein-Main:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=186

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

Kontakt

Tempo-Team Management Holding GmbH

Marco Kogan

Frankfurter Straße 100

65760 Eschborn

069 / 91 33 45 35

Fax: 069 / 91 33 45 50

pr@de.tempo-team.com

https://www.tempo-team.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.