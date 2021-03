ROSENKRIEG? So verhindern Sie Streit ums Eigentum!

Sie trennen sich von Ihrem Partner? Sie besitzen eine gemeinsame Immobilie? Aber Sie reden nicht mehr miteinander?

Wenn nicht nur die Liebe, sondern auch die Kommunikation verstummt, dann können wir Ihnen helfen.

Wir sind nicht nur professionelle Immobilienmakler, sondern auch erfahrene, vertrauensvolle Moderatoren, wenn es um Familienstreitigkeiten geht. Schon häufig konnten wir Paaren helfen, sich gütlich zu trennen und die gemeinsame Immobilie gewinnbringend zu verkaufen. Wir übernehmen die gesamte Kommunikation zwischen den beiden Parteien. Sollten noch Daten und Fakten der Immobilie fehlen, kümmern wir uns um die Bereitstellung. Wir fertigen hochwertige Fotos und Exposes und bewerben die Immobilie klassisch und digital. Auch die Phase der Besichtigungen organisieren wir für Sie komplett stressfrei – wir übernehmen die Terminkoordination, die Durchführung von Besichtigungen bishin zur Prüfung der Käufersolvenz – alles in Ihrem Sinne.

Mit einer Beauftragung von Frank Hoffmann Immobilien haben Sie die Gewissheit, dass wir Sie konfliktfrei durch den Verkaufsprozess lotsen. Denn Sorgen haben Sie schon genug. Das ist ein Versprechen, das wir halten.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein vertrauensvoller Partner für seine Kunden im Bereich Immobilienvermarktung. Das Familienunternehmen gehört weder einem Franchisesystem an, noch ist es konzerngebunden. Die Kunden erleben vertrauensvolles Miteinander in einem Unternehmen, welches bereits in zweiter Generation von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann geführt wird. Familiäre Werte – wie Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Mit Hauptsitz in Kaltenkirchen und vier Filialen in Hamburg ist das Unternehmen mit über 25 Mitarbeitern in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein erfolgreich tätig.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620

presse@frankhoffmann-immobilien.de

http://www.frankhoffmann-immobilien.de

