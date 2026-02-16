Wellstar-Packaging GmbH auf der E-Commerce Berlin Expo 2026

Zukunftsfähige Verpackungen für E-Commerce und den Online-Versandhandel

Die E-Commerce Branche entwickelt sich rasant weiter – und mit ihr die Anforderungen an effiziente, skalierbare und kundenorientierte Verpackungslösungen. Die Wellstar-Packaging GmbH präsentiert auf der Messe E-Commerce Berlin Expo 2026 neue und zukunftsfähige Verpackungskonzepte für den Online-Versandhandel. Besucher finden das Unternehmen am Stand D6.

Die Messe findet am 17. und 18. Februar 2026 erstmals am neuen Standort Messe Berlin statt. Die Wellstar-Packaging GmbH freut sich auf den persönlichen Austausch mit Onlinehändlern, Marken und Entscheidern der Branche und blickt gespannt auf das Event in neuer Umgebung.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen moderne Versandverpackungen, die gezielt auf die Anforderungen des E-Commerce zugeschnitten sind. Gezeigt werden Lösungen, die Versandprozesse beschleunigen, Kosten senken und gleichzeitig ein positives Kundenerlebnis unterstützen. Damit unterstreicht die Wellstar-Packaging GmbH, wie Verpackungen im Onlinehandel neu gedacht und als strategischer Erfolgsfaktor eingesetzt werden können.

Das Messeteam der Wellstar-Packaging GmbH steht während der gesamten Veranstaltung für persönliche Gespräche zur Verfügung und informiert über aktuelle Entwicklungen im Versandhandel sowie über zukunftsfähige Verpackungslösungen, die sich effizient in bestehende Logistikprozesse integrieren lassen.

E-Commerce Berlin Expo 2026

Datum: 17. – 18. Februar 2026

Ort: Messe Berlin, Messedamm 22

Stand: D6

Weitere Informationen zu unseren Messeauftritten finden Sie unter:

https://www.wellstar-packaging.de/messen

Die Wellstar-Packaging GmbH ist ein spezialisierter Anbieter optimierter Verpackungslösungen für den Online-Versandhandel. Seit über zwei Jahrzehnten entwickelt und produziert das Unternehmen am Standort Bräunlingen zukunftsfähige Versandverpackungen aus Wellpappe – mit klarem Fokus auf Effizienz, Anwenderfreundlichkeit und Umweltverantwortung. Mit einem breiten Standardsortiment und maßgeschneiderten Lösungen unterstützt die Wellstar-Packaging GmbH ihre Kunden bei der Optimierung von Logistikprozessen und der nachhaltigen Gestaltung ihrer Versandstrategie. Technologische Kompetenz, hohe Flexibilität in der Fertigung und ein ausgeprägter Serviceanspruch machen die Wellstar-Packaging GmbH zu einem zuverlässigen Partner für den modernen E-Commerce.

Kontakt

Wellstar-Packaging GmbH

Nicole-Nadine Baumann

Hubert-Weisser-Straße 2

78199 Bräunlingen

+49 (0)771 / 9294886-0



https://www.wellstar-packaging.de/

Bildquelle: Wellstar-Packaging GmbH