EISA Award 2020 / 2021 für Zenecs Reisemobil-Navi Z-E3766

Zenecs Multimedia-Navi für Fiat Ducato wird in der Kategorie Reisemobil Head Unit als “Best Product” mit dem international renommierten EISA Award ausgezeichnet

Mit ihren Awards zeichnet die EISA (European Imaging and Sound Association), ein internationaler Zusammenschluss von 55 Fachzeitschriften aus 29 Ländern, alljährlich innovative Produkte und richtungsweisende Neuentwicklungen aus. Zu den prämierten Produkten gehört in diesem Jahr auch eine fahrzeugspezifische Multimedia-Navigation von Zenec: Der Z-E3766, speziell entwickelt für den Fiat Ducato, wird von den renommierten EISA Fachjournalisten in der Kategorie “Reisemobil Head Unit 2020 / 2021” als “Best Product” ausgezeichnet.

“Zenecs Z-E3766 bietet alle Features, die man von einer erstklassigen Headunit erwartet”, erklärt das EISA Komitee. “Die Smartphone-Anbindung ist mit Apple CarPlay und Android Auto gegeben, hinzu kommen DAB+-Twin-Tuner, HDMI und USB zur Medienwiedergabe und ein großer 9-Zoll-Touchscreen.”

Die EISA lobt jedoch nicht nur die vorbildliche Ausstattung, sondern auch die wegweisende Spezialisierung im Bereich Reisemobil-Nachrüstung: “Von größter Wichtigkeit ist, dass der Z-E3766 speziell zur Installation in Reisemobilen entwickelt ist – er passt perfekt in das Armaturenbrett des Fiat Ducato und baugleicher Fahrzeuge und kann bis zu drei Kameras steuern. Zenecs optionale 3D-Navigation enthält vorkonfigurierte Fahrzeugprofile und eine umfangreiche Stellplatzdatenbank.”

Auch die innovativen, praxisorientierten Detaillösungen werden von den internationalen Fachjournalisten honoriert: “Als Zugabe ermöglicht die bidirektionale Bluetooth Verbindung zusätzlich das Musik-Streaming zu Lautsprechern außerhalb des Fahrzeugs.”

Die EISA wählte das Z-E3766 zum “Camper Van Head Unit 2020 / 2021” und empfiehlt abschließend: “Für diejenigen, die viel mit ihrem Reisemobil unterwegs sind, ist der Z-E3766 das beste Gesamtpaket.”

Navigation und Multimedia im Fahrzeug, dafür steht die Marke Zenec, im deutschsprachigen Raum der Marktführer für In Car Multimedia. Von Festeinbaunavigationen und Multimediasystemen bis zu ergänzendem Zubehör wie Rückfahrkameras oder Monitoren – die Zenec Produktpalette bietet überzeugende Komplettlösungen für jedes Auto.

Zenec-Geräte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 250 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

Kontakt

Zenec by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

0041-56-269 64 47

Denny.Krauledat@acr.eu

http://www.zenec.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.