biolitec: Informationsmodul zur digitalen Kommunikation mit Ärzten online – Neue Proktologen-APP jetzt downloaden

Kommunikationsmodul biolitec-Interactive auf www.biolitec.de freigeschaltet – biolitec Phlebology-App und neue biolitec Proctology-App jetzt zum Download in Google Play oder Apple App Store

Jena, 18. August 2020 – Nie war die digitale Informationsbeschaffung wichtiger als im Rahmen der Corona-Pandemie. Um insbesondere an Ärzte Informationen online und somit ohne Infektionsrisiko noch besser zu vermitteln, sowie den digitalen Kontakt zu erleichtern, hat die biolitec nun ein interaktives Informationszentrum auf ihrer Webseite eingeführt. Unter der Rubrik “Interactive” finden Mediziner Auskünfte über Ansprechpartner, aktuelle News zu Webinaren, Workshops und Schulungen und ein Media-Zentrum das neuste Studien, Filme und Pressemitteilungen bereitstellt.

Neben den Ankündigungen zu Webinaren, Workshops und Schulungen zum Beispiel zum Thema Krampfaderlasertherapie sind unter dem jeweiligen Menüpunkt auch Teilnahme-Anmeldungen hinterlegt. Wer Anregungen oder Ergänzungen zu einem Webinar hat, oder gerne selbst eines anbieten würde, der kann sich auf www.biolitec.de/interactive/webinare.html unter “Webinar erstellen” direkt an die biolitec wenden. Dadurch werden ein direkter Austausch und die Optimierung künftiger Veranstaltungen ermöglicht. Ärzte bleiben so auf dem neusten Stand der Forschung und Entwicklung zu innovativsten Laser-Behandlungsmethoden.

Nach der biolitec Phlebology-App können Ärzte sich nun auch in den App-Stores von Apple und Google die biolitec Proctology-App herunterladen. Dort finden sie zahlreiche Informationen rund um das Fachgebiet Proktologie, die Lasertherapien der biolitec, anstehende Events, Studien, Videos und einen regelmäßigen Newsletter. Über die App kann zudem ein direkter Kontakt zum Außendienst der Firma hergestellt werden.

Beide Apps verfügen über ein neues Modul: “Biolitec-Interactive”. Dank des Interactive-Moduls haben Ärzte nun auch unkompliziert über die App direkten Zugriff auf das interaktive Informations-Zentrum auf der biolitec-Webseite. Somit werden alle gelieferten Informationen und Teilnahme-Anmeldungen zu Webinaren und Ähnlichem für Smartphones und Tablets zugänglich gemacht, ohne dass Benutzer extra die Webseite der biolitec aufrufen müssen. Die Phlebology-App hat zusätzlich noch das neue Modul “Tools”, das praktische Hilfestellungen zur korrekten Anwendung der biolitec-Laser bei Krampfadern liefert.

Durch diese neuen Methoden der digitalen Kommunikation ermöglicht die biolitec Fachärzten sowie Allgemeinmedizinern, auf dem schnellstmöglichen Weg aktuelle Erkenntnisse und Informationen zu gewinnen und mit sicherem Abstand digital in Kontakt zu bleiben.

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

Bildquelle: © biolitec®