COMETEC zeigt neue Seiten.

Relaunch der Markenwebsite kommt von ipanema2c.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von ipanema2c und COMETEC geht weiter. Mit weiterentwickeltem Design und optimierter Benutzerfreundlichkeit ist das Webangebot des führenden Flachdachprofiltechnikanbieters jetzt neu gestartet. Unter cometec.net erhalten Besucher weiterhin umfangreiche Informationen zu Flachdachabschlüssen, Dachrandabdeckungen, Verblendungen, Konsolen und Wandabschlüssen. Navigation und UX-Design wurden jetzt auf einen neuen Stand gebracht. „Flachdächer eröffnen innovative Möglichkeiten und bieten unzählige Gestaltungsoptionen. Dies und den Anspruch qualitativer Marktführer zu sein, möchten wir mit dem Relaunch und dem neuen UX-Design unterstreichen“, erklärt Jochen Paas, Geschäftsführer der COMETEC Bausysteme GmbH.

Integration der Referenz: Junior Uni Wuppertal

Für ipanema2c stand die Emotionalisierung der Marke COMETEC im Fokus. „Mit Blick auf technische Märkte, vor allem im B2B-Bereich, gewinnt das Thema weiter an Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, nah an der Zielgruppe zu bleiben und immer am Puls der Zeit zu sein. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit COMETEC diesen Weg zu gehen“, blickt Olaf Bruno Pahl, Geschäftsführer ipanema2c, auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Neben Erweiterungen bei den Produktlinien ALPHA-X, ALPHA-V, ALPHA-RV, DELTA-G sowie bei den Serien MAG, W und TW150 wurde ein Intro-Film realisiert, der die COMETEC Produktion und das Referenzprojekt Junior Uni Wuppertal zum Inhalt hat. Unter cometec.net geht der Website-Relaunch Anfang Dezember 2022 online. Mehr: ipanema2c.de

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

Kontakt

ipanema2c brand communication gmbh

Olaf Bruno Pahl

Ferdinand-Thun-Str. 44

42289 Wuppertal

020269357323

info@ipanema2c.de

http://www.ipanema2c.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.