Der HEISSbär – Dieses Buch möchte die Welt retten

Schlagerstar Axel Fischer veröffentlicht Klima-Kinderbuch

Eine Cocktailbar am Nordpol? Unvorstellbar, oder? Nicht für den kleinen HEISSbären,

dem es in der Arktis langsam aber sicher zu warm wird. Durch den Klimawandel schmilzt den Eisbären am Nordpol das Eis unter den Tatzen weg. Laut kanadischen Forschern könnten die noch verbliebenen 25.000 Eisbären bis zum Jahr 2100 nahezu ausgestorben sein.

Bilderbuch statt Ballermann

Schlagerstar Axel Fischer, bekannt durch den Rekordhit „Traum von Amsterdam“ (u.a. 25 Millionen YouTube-Aufrufe, Goldene Schallplatte), möchte das nicht zulassen. Der studierte Musikpädagoge und prämierte Autor hat sich mit seinem Bilderbuch „Der HEISSbär“ zum Ziel gesetzt, Kinder im Alter von etwa vier bis zehn Jahren in einer liebevollen Geschichte mit kindgerechten Reimen über Freundschaft, Zusammenhalt und Mut an das Thema heranzuführen. „Ich bin selbst frisch gebackener Papa und wünsche mir, dass unsere Welt für unseren Sohn Flynn und die folgenden Generationen so schön und lebenswert bleibt“, so der HEISSbär-Erfinder, der den HEISSbären für seinen Sohn geschrieben hat. Illustriert wurde das 40-seitige Hardcover Klima-Kinderbuch von der Ukrainerin Maryna Skyba, die den HEISSbären aufgrund des Krieges auf ihrer Flucht ins Exil zum Leben erweckt hat.

Poster mit Energiespartipps für Kinder

Fischer hat in seinem Bilderbuch neben einer Malvorlage auch ein großes Plakat mit Energiespartipps für Kinder versteckt: „Egal ob Kinderzimmer, Kita oder Schule, das Poster findet sicher einen Platz, um die Kinder anhand von niedlichen Illustrationen und Reimen daran zu erinnern, dass man zum Beispiel beim Zähneputzen nicht das Wasser laufen lassen sollte.“

Virologe Hendrik Streeck dankt dem HEISSbären

Das Klima-Kinderbuch wird unter den Buchhandlungen als „Bilderbuch-Tipp des Jahres“ gehandelt. Auch zahlreiche Prominente unterstützen den HEISSbären auf seiner Reise in die Kinderzimmer, Kitas und Schulen: „Klimaschutz ist der beste Weg, um zukünftige Pandemien zu vermeiden, Dank des HEISSbären lernen bereits unsere Kleinen etwas über dieses wichtige Thema.“, erklärt Prof. Dr. Med. Hendrik Streeck (Virologe im Expertenrat der Bundesregierung). Schlagerstar und vierfacher Familienvater Mickie Krause verrät, dass sein Sohn begeistert sei und das Buch in jedes Kinderzimmer gehöre. Zu den weiteren HEISSbär-Freunden zählen u.a. Kinderliederstars wie Markus Becker („Das rote Pferd“) und Volker Rosin (bekannt durch Ki.Ka Tanzalarm). Für Erfolgsbloggerin Lisa-Maria Yilmaz zieht mit dem HEISSbären das dringendste Thema unserer Zeit in die Kinderzimmer ein und bringt auf liebevolle Art und Weise Fragen und Antworten rund um den Klimawandel in das Leben der Kleinen und Großen. Auch LehrerInnen und ErzieherInnen empfehlen das Bilderbuch mit den vielen detailreichen Illustrationen bereits für den Praxiseinsatz.

Pädagogisches Begleitmaterial und Ausmalbilder lassen sich von der HEISSbär-Homepage beziehen und beispielsweise für Klimatage oder Projektwochen einsetzen.

Wer die Reise zum Nordpol scheut, kann den HEISSbären auch im Internet besuchen:

Buchdetails:

„Der HEISSbär“ (Ein Bilderbuch über Zusammenhalt, Freundschaft und das Retten der Welt)

Autor: Axel Fischer

Verlag: Kleine Kinderbuch Raketen

Vertrieb: Nova MD

ISBN: 978-3-9859-5579-4

VKP: 16,00 EUR (inkl. Ausmalbild und DIN A2 Poster mit Energiespartipps für Kinder)

Erscheinungstermin: 21.02.2023

Über den Autor:

Axel Fischer (geboren 1981 in Bad Oldesloe) wurde bekannt als Schauspieler einer TV-Soap und Sänger des Rekordhits „Traum von Amsterdam“ (über 50 Millionen Streams, Goldene Schallplatte). Fischer studierte Pädagogik („Musik in der Kindheit“) und erreichte als Autor die Top 3 der Media Control Charts (Gold). 2022 wurde Axel Fischer zum ersten Mal Vater. Sein erstes Kinderbuch „Der HEISSbär“ (21.02.2023) schrieb er für seinen Sohn Flynn und die nachfolgenden Generationen. Das Buch möchte unsere Kleinsten auf liebevolle Art und Weise an das so wichtige Thema Klimawandel heranführen und vermittelt kindgerechte Energiespartipps.

