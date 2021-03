Digitale Coaching- und Beratungsangebote von Daniel Görs auch via Blogs und Social Media

20 Jahre Erfahrung Coaching und Consulting // Beratung (Business & Life) auch digital und hybrid

Die Digitalisierung sowie der Coaching- und Beratungsbedarf hat sich im beruflichen wie privaten Leben hat durch die Corona-Krise / die Covid-19-Pandemie stark zugenommen. Diplom-Sozialwirt Daniel Görs: “Ich arbeite derzeit daran, mein Know-how und meine Erfahrungen in den Bereichen Public Relations (PR), Marketing und Kommunikation, ebenso wie im Business- und Lifecoaching sowie Glücksforschung und Glücksmanagement systematisch zu erfassen und aufzubereiten, vor allem digital. Nach zwanzig Jahren in der Medien- und Kommunikationsbranche habe ich Spezialwissen und “Hacks”, also Abkürzungen und Erleichterungen, gesammelt, die ich für andere zusammenstellen möchte, um ihnen das berufliche wie private Leben deutlich zu erleichtern.

Im Daniel Görs Blog gibt es schon Einiges, aber in absehbarer Zeit werden viele weitere Blogbeiträge, Bücher / E-Books sowie letztlich ein ganzes Programm hinzukommen. Ihr könnt von Anfang an mit dabei sein. Wenn ihr Anregungen, Fragen und Vorschläge habt, lasst mir diese gerne zukommen. Der Weg ist noch lang und meine Projekte laufen leider auch (noch?) nicht digitalasiert von alleine”, so der erfahrene Berater und Coach.

Durch die Digitalisierung haben sich PR, Marketing und Kommunikation bereits stark verändert (Stichwort: “klassische Pressearbeit / Medienarbeit ist tot”) – und werden sich noch viel stärker verändern. Aber es gibt einige bewährte (Erfolgs-)Strategien, die sich bewährt haben und auch in Zukunft erfolgreich bleiben werden. “Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Internet und betrachte die Hypes mit etwas Abstand. Aber im Bereich Business to Business (B2B) bspw., aber auch in der Immobilienwirtschaft und bei den Finanzdienstleistern wird die Digitalisierung noch sehr viel verändern. Beim B2C sind wir schon weiter. Aber eines habe ich gelernt in mehr als zwei Jahrzehnten Berater-, Coach- und Managertätigkeit: man muss und sollte nicht jeden Bullshit mitmachen. Ein zentraler Ansatz ist dabei das Pareto Prinzip: Mit 20 Prozent des Aufwands erreicht man 80 Prozent des Erfolgs. Daran arbeite ich: was sind 20 Prozent, auf die man sich in PR, Marketing und Kommunikation, im Leben und im Business konzentrieren muss, um 80 Prozent des Erfolges smart einzufahren?”

“Innovation(smanagement) ist ein weiterer Grundpfeiler meiner Philosophie. Das Bewährte und die Learnings der Vergangenheit nutzen, mit weiteren Elementen kombinieren / ergänzen, um daraus etwas Neues und Besseres zu erschaffen. Innovation ohne Innovationsblabla. In der Industrie funktioniert das Innovationsmanagement schon ganz gut, aber nicht in PR, Marketing und Kommunikation. Warum eigentlich? Warum werden immer noch Pressereisen, Pressemeldungen, Pressekonferenzen wie vor 50 Jahren konzipiert und durchgeführt? Eben. Deshalb biete ich gemeinsam mit Partner integrierte Marketing- und Innovationsberatung. Mehr dazu auf der Görs Communications Wissens- und Beratungsplattform https://www.goers-communications.de

In Social Media ist der PR-, Marketing- und Digitalberater und -Coach Daniel Görs seit vielen Jahren aktiv. Einige seiner Social-Media-Accounts sind beispielsweise:

Daniel Görs auf XING: https://www.xing.com/profile/Daniel_Goers

Daniel Görs auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/goers/

Daniel Görs auf Twitter https://twitter.com/Goers

Daniel Görs auf Instagram: https://www.instagram.com/daniel.goers

Für Projekte, Beratung und Coaching, persönlich, digital oder hybrid, einfach Daniel Görs über einen der Social Media Kanäle und/oder per E-Mail kontaktieren. Oder kostenlos anrufen: 0800-GOERSCOM (0800-46377266).

Diplom-Sozialwirt Daniel Görs ermöglicht es mit seinem Consulting und Coaching, Personen und Unternehmen erfolgreicher und glücklicher zu machen.

www.görs.com

