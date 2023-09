Entscheider-Symposium Kölner Dialog mit Fabian Hambüchen

Olympiasieger Fabian Hambüchen und Führungskräfte aus ganz NRW beim 6. Kölner Dialog

Am 19. Oktober geht die renommierte Veranstaltungsreihe des „Kölner Dialogs“ in die sechste Runde und verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis für Entscheidungsträger aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Sport.

Inmitten der atemberaubenden Kulisse des Deutschen Sport & Olympia Museums am Rheinufer bietet der 6. Kölner Dialog spannende Diskussionen unter dem inspirierenden Motto „Wie wird aus Talent Gold? Der Weg von Potenzial zu Erfolg!“.

Die Auswahl der Referenten ist dieses Jahr besonders exklusiv, darunter der Olympiasieger Fabian Hambüchen und der ehemalige Konzernmanager und erfolgreiche Unternehmer Sascha Schick.

Fabian Hambüchen, der ehemalige deutsche Kunstturner und Olympiasieger von 2016 in Rio de Janeiro, wird Brücken zwischen den Erfolgsstrategien des Spitzensports und der beruflichen Karriere schlagen. Fragen wie die optimale Nutzung von Potenzialen, der Umgang mit Druck und Rückschlägen sowie die Bedeutung des Teams stehen im Mittelpunkt seines Vortrags.

Sascha Schick, Gründer von anyhelpnow und selbst früher im Hochleistungssport aktiv, wird über Talente und die persönlichen Grenzen im Leben sprechen. Seine Botschaft lautet: „Verlasse deine Komfortzone und nutze dein Talent!“ Er wird verdeutlichen, wie das Streben nach einer Vision, die größer ist als man selbst, zu persönlichem und beruflichem Wachstum führen kann.

Die Moderation des Abends übernimmt der bekannte Journalist Christoph Heinemann vom Deutschlandfunk. Wie in den Vorjahren wird er viele Entscheidungsträger großer Unternehmen sowie Vertreter aus der Politik begrüßen. Markus Stratmann, Geschäftsführer von ARKADIA und Veranstalter des Abends, freut sich, dieses großartige Event endlich wieder in Präsenz durchführen zu können. Er betont: „Mit diesen hochkarätigen Gästen bietet der Kölner Dialog erneut ein einzigartiges Forum für inspirierende Gespräche.“

Die Anmeldung für den 6. Kölner Dialog ist aktuell noch unter www.koelnerdialog.de möglich. Es gibt jedoch eine begrenztes Kartenkontigent, um allen Teilnehmern genug Raum für hochkarätiges Networking zu ermöglichen.

ARKADIA Management Consultants GmbH ist ein Kölner Beratungsunternehmen, das auf die Umsetzung von Strategien spezialisiert ist. ARKADIA Berater sind insbesondere im Bank- und Finanzdienstleistungssektor, bei Energieversorgern sowie bei führenden Telekommunikationsunternehmen im Einsatz. Das Unternehmen steht für innovative und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die messbare Erfolge bringt.

