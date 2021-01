Großartiges Multimedia-Autoradio – ZENECs 1-DIN System Z-N965

ZENECs 1-DIN Autoradio wird im Test der Zeitschrift Car & HiFi (02/2021) als “Highlight” ausgezeichnet

Nach dem überzeugenden Auftritt des 2-DIN Infotainers Z-N966 im Testlabor der Zeitschrift Car & HiFi kommt jetzt auch das 1-DIN Modell Z-N965 von ZENEC auf den Prüfstand. Und meistert seine Aufgaben mit Bravour. “Das ZENEC Z-N965 ist ein großartiges Multimedia-Autoradio, das es durch geschickte Konstruktion ermöglicht, in Autos mit Standard-DIN-Schacht volles Infotainment auf satten 9 Zoll zu genießen”, urteilen die Tester in Ausgabe 02/2021 über den neuen ZENEC und zeichnen ihn als “Highlight ” in der Spitzenklasse aus.

GROSSFORMAT DISPLAY

Bereits die durchdachte Konstruktion des in der Höhe und Neigungswinkel verstellbaren Displays überzeugt die Fachjournalisten, “denn mit ihr lässt sich in vielen Fahrzeugen eine optimale Position erreichen.”

Beeindruckt sind die Tester auch von der Qualität des extra großen kapazitiven 9″ / 22,9 cm Echtglas Displays und seinen “knackig scharfen Bildern”. Dazu kommt der Bedienkomfort, der, so Car & HiFi, “wie bei allen ZENEC Geräten flüssig und selbsterklärend über den sehr gut reagierenden Touchscreen erfolgt.”

INFOTAINMENT KOMPLETTPAKET

Auch mit seinen Multimediafunktionen kann der Z-N965 punkten, allen voran der integrierte DAB+ Doppeltuner: “Mit seinem Twin-Tuner liefert er glasklaren Empfang digitaler Radiosender und bietet mit DABDAB Service-Following, MOT Slideshow, DLS-Text und dynamischer Senderliste alle dazugehörigen Komfortfunktionen.”

Zwei USB-Ports zur A/V Wiedergabe und zum Anschluss von Smartphones, Bluetooth-Telefonie und Musikstreaming, Made for iPod/iPhone sowie volle Apple CarPlay und Android Auto Unterstützung machen den Z-N965 zum umfangreichen Infotainment-Komplettpaket.

“Keine Wünsche offen lässt auch die Audioausstattung”, erklären die Tester weiter, “im Expertenmodus lassen sich vielfältige Klangparameter einstellen.” 10-Band Equalizer, Hoch- und Tiefpassfilter, Subwoofer-Steuerung und 5-Kanal Laufzeitkorrektur ermöglichen ein optimales Klangtuning – in jedem Fahrzeug.

ERWEITERBAR ZUM FESTEINBAUNAVI

Aber auch für diejenigen, die nicht nur online mit CarPlay oder Android Auto navigieren möchten, ist der Z-N965 laut Car & HiFi ein cleveres System, “denn er bringt die zur Navigation notwendige Hardware bereits mit.” Drei Navipakete – Z-EMAP66-PC3 für PKWs sowie die speziellen Reisemobil-Versionen Z-EMAP66-MH3 und -MH7 – sind als Zubehör erhältlich. “Sie bieten zusätzlich Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Länge, Gewicht etc. und beinhalten ein sehr umfangreiches Paket mit Camping-Sonderzielen inklusive Detailinformationen”, erklären die erfahrenen Tester. “Beim MH3 sind Kartenaktualisierungen drei Jahre kostenlos, beim MH7 ganze sieben Jahre.”

Navigation und Multimedia im Fahrzeug, dafür steht die Marke Zenec, im deutschsprachigen Raum der Marktführer für In Car Multimedia. Von Festeinbaunavigationen und Multimediasystemen bis zu ergänzendem Zubehör wie Rückfahrkameras – die Zenec Produktpalette bietet überzeugende Komplettlösungen für jedes Auto.

Zenec-Geräte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 120 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

