Carolinen startet Azubi-Nachhaltigkeitsprogramm

Bielefeld, 10. September – Das Bielefelder Traditionsunternehmen Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG hat jetzt sein Azubi-Nachhaltigkeitsprogramm gestartet. Das Programm umfasst sowohl theoretische als auch praktische Komponenten und ergänzt die duale Ausbildung der Auszubildenden im ersten und zweiten Jahr.

Christian Marks, Personalleiter von Carolinen hebt hervor: “Mit unserem Azubi-Nachhaltigkeitsprogramm wollen wir unsere Auszubildenden ermutigen, sich nicht nur mit dem Schulstoff, sondern auch mit wichtigen Zukunftsthemen wie Wasser-, Arten- oder Klimaschutz tiefer zu beschäftigen. Dazu gehört, dass wir sie in einem ersten Schritt in- und außerhalb unseres Unternehmens mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenbringen, die sich hier in Ostwestfalen aktiv für unsere Umwelt einsetzen.” Saskia Huneke, Marketingleitung von Carolinen Brunnen, ergänzt: “So wollen wir Mut machen und Inspiration dafür bieten, wie jeder in seinem Bereich seinen Teil dazu beitragen kann, dass auch nachfolgende Generationen eine lebenswerte Umwelt vorfinden. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, dass die Azubis diese Inspiration ganz praktisch in eigene Nachhaltigkeitsprojekte umsetzen.”

Startpunkt des Azubi-Nachhaltigkeitsprogramms war jetzt ein Besuch von Rüdiger Bobbert bei Carolinen, der den 6 neuen Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres die Felder im Quelleinzugsgebiet gezeigt hat, die er für den Mineralbrunnen bewirtschaftet. Bobbert betreibt zusammen mit seiner Frau Oda Bobbert auf 150 Hektar einen in der Region bekannten Biohof. Auf dem in seinen Ursprüngen bis ins Jahr 1036 zurückreichenden Hof arbeitet man rein ökologisch, ganz ohne Gentechnik, Kunstdünger und chemischen Pflanzenschutzmitteln und streng nach den Bioland-Richtlinien. Dazu gehören auch die Äcker rings um die Quellen von Carolinen in Bielefeld-Ubbedissen, auf denen die Biobauern beispielsweise Getreide und Ackerbohnen anbauen. Bei seinem Besuch erklärte Bobbert den Azubis die Fruchtfolge der Felder, den ökologischen Landbau im Vergleich zum konventionellen Anbau sowie den langfristigen Zusammenhang zwischen Bodenbearbeitung und Mineralwasserqualität.

Über Carolinen

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus 300 m Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Rund 180 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen.

