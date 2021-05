CaraControl – Smart Home für Reisemobile

Mit CaraControl lassen sich Funktionen wie Licht, Heizung, Strom- und Energieversorgung im Wohnmobil vernetzen und bequem steuern.

Das Thema Smart Home erfreut sich derzeit großer Beliebtheit: Mit vernetzten Geräten sollen Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit oder Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden gezielt verbessert werden. Doch auch Reisende mit dem Wohnmobil müssen auf die Vorzüge von smarter Technik nicht verzichten. Mit CaraControl, im Vertrieb der Schweizer ACR AG, lassen sich Reisemobile in moderne vernetzte Smart Caravans verwandeln.

CARACONTROL – ALLES IM ÜBERBLICK

CaraControl ermöglicht die Überwachung und Steuerung von vielen Funktionen in Reisemobilen und Wohnwagen: Steuerung der Stromversorgung, der Heizungs- und Klimaanlage, Kontrolle der Tür- und Fenstersensoren, der Batterieladung, des Frisch- und Abwassers, der Gasflaschenfüllung sowie des Lichtmanagements. Unterstützt werden die gängigen Heizungssystemeinheiten von Truma, Alde, Webasto sowie Klimaanlagen von Truma, Dometic und Telair. CaraControl kann an vorhandene Elektronikblöcke (Schaudt, CBE, Nordelettronica) angeschlossen werden oder als unabhängige Einheit eingesetzt werden.

CARACONTROL – EINFACH VERNETZT

CaraControl ist eine modulare Lösung mit einer zentralen Steuereinheit, die mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Kabel mit der Bordelektronik und den fahrzeuginternen Systemen vernetzt wird. Um spezielle Funktionen, beispielsweise die Lichtsteuerung, anzuschließen, sind optionale Kabel erforderlich. Die Informationen aus den verbundenen Systemen und Sensoren werden dann an die Steuereinheit übertragen. Diese Daten lassen sich in Echtzeit via App bequem über das Smartphone (Android oder iOS) oder Tablet abrufen.

CARACONTROL – STEUERUNG PER HANDY

Funktionen wie z.B. die Stromversorgung oder Beleuchtung lassen sich via Handy nicht nur kontrollieren, sondern auch steuern. Dazu bietet CaraControl zwei Übertragungswege. Im Nahbereich, d.h. lokal im direkten Umfeld des Reisemobils, geschieht die Datenübertragung per Bluetooth Low Energy Technologie.

Die Steuerung über größere Distanzen erfolgt über das NB/LTE-M-Netz. Dieses Netzwerk ist Ultra Low Power – es verbraucht wenig Strom, überzeugt mit einer breiten Signalabdeckung und einer hohen Signalstärke. Die Informationen aus den angeschlossenen Systemen und Sensoren werden dann per App als Push Mitteilungen auf das Smartphone übertragen.

CARACONTROL – ANBINDUNG AN ZENEC NAVIS

Doch CaraControl lässt sich nicht nur per Handy oder Tablet steuern, sondern kann auch unkompliziert mit kompatiblen Infotainern der Marke ZENEC vernetzt werden, zum Beispiel dem fahrzeugspezifischen Naviceiver für den Fiat Ducato Z-E3766 oder dem 2-DIN Multimediasystem Z-N966. Die von CaraControl gemeldeten Statusdaten erscheinen dann übersichtlich auf den Displays der ZENEC-Geräte, alle Funktionen lassen sich wie mit den Smartphone und Tablet Apps über den Touchscreen der ZENEC-Geräte bedienen.

CaraControl gibt es in zwei Versionen. Das Basispaket GCC-P001 (VK 1045 Euro) enthält neben der Steuereinheit diverse Sensoren, Antennen und Kabel zur Vernetzung von CaraControl mit der Bordelektronik; das Sicherheitspaket GCC-P002 (VK 1419 Euro) ist zusätzlich mit drei Sicherheitssensoren, einem Keyless Go Anhänger und einer Sirene ausgestattet.

Die Firma Leisure Telematics B.V. ist einer der führenden Entwickler und Hersteller von innovativen Telemetrie- und Telematiksystemen für die Automobil- und Schiffsindustrie. CaraControl, eine universelle Smart-Home-Lösung für Reisemobile, ist das bekannteste Produkt von Leisure Telematics und gehört derzeit zu den fortschrittlichsten Systemen auf dem Weltmarkt.

CaraControl wird in der DACH-Region von der Schweizer ACR AG, Europas größtem Car Media Spezialisten, vertrieben.

