Was passiert in Zukunft mit meiner Miete?

Frank Hoffmann Immobilien: Gegenläufige Entwicklung von Mieten und Immobilienpreisen

Frank Hoffmann Immobilien, ein führendes Unternehmen im Immobilienmarkt von Hamburg und Schleswig-Holstein, analysiert die aktuelle Marktentwicklung. Im Fokus stehen die gegenläufigen Trends bei Mieten und Immobilienpreisen, die das Marktgeschehen zur Zeit prägen.

Die letzten Monate haben gezeigt, dass sich Mieten und Immobilienpreise in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Während die Preise für Wohnimmobilien in den letzten eineinhalb Jahren sanken, stiegen die Mieten vergleichsweise kontinuierlich an. Diese Dynamik wirft wichtige Fragen für Eigentümer, Investoren und Mieter auf.

Trend der Immobilienpreise zeigt nach oben

Der Immobilienmarkt passt sich nach langer Zeit sinkender Preise langsam den veränderten Rahmenbedingungen an. Die Kaufkraft potenzieller Käufer steigt nun durch langsam sinkende Zinsen. Das Geschäft mit Immobilien belebt sich und ein Ende des Preisrückgangs ist in Sicht.

Die schwache Nachfrage nach Immobilien belebt sich, allerdings sind ältere Objekte – Baujahr vor 1990 – weiterhin ein schwierigeres Produkt, denn die Banken setzen die Beleihungswerte aufgrund fehlender energetischer Gegebenheiten niedrig an. Im Umkehrschluss benötigen Käufer ein entsprechend hohes Eigenkapital, welches häufig nicht vorhanden ist. Hier ist die Expertise professioneller Immobilienmakler für beide Seiten gefragt – für Verkäufer wie auch für Käuferinnen.

Enormer Druck auf Mietpreise

Im Gegensatz dazu zeigt sich auf dem Mietwohnungsmarkt ein völlig gegenläufiges Bild. Die Mieten sind stark gestiegen; dies ist nicht nur in Hamburg, sondern auch im angrenzenden Schleswig-Holstein der Fall. Gründe dafür sind zum einen der enorme Nachfragedruck nach Wohnraum und die sinkende Zahl an Wohnungsneubauten durch erhöhte Baukosten. Denn trotz sinkender Zinsen bleibt die „Zinswende“ für Bauzinsen aus. Diese sind mehr davon abhängig, zu welchen Zinsen Investoren bereit sind Bundesanleihen zu kaufen. Und hier wurde gerade eine leichte Steigerung verzeichnet.

Auswirkungen auf Eigentümer und Investoren

Für Eigentümer und Investoren bedeutet diese Entwicklung, dass sich der Kauf von Immobilien bzw. Kapitalanlagen weiterhin lohnt, da die Renditen aus Vermietung eine sichere Einnahmequelle darstellen.

Es ist wichtig, strategisch zu planen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Frank Hoffmann Immobilien steht dabei als erfahrener Partner zur Seite, um individuelle Strategien zu entwickeln, die sowohl den aktuellen Marktbedingungen als auch den langfristigen Zielen gerecht werden.

Beratung und Expertise

Frank Hoffmann Immobilien bietet umfassende Beratungsdienstleistungen für Eigentümer, Investoren und Käufer an, um sie in dieser dynamischen Marktlage bestmöglich zu unterstützen. Unsere Experten verfügen über tiefgreifende Marktkenntnisse und können maßgeschneiderte Lösungen für die verschiedenen Bedürfnisse unserer Kunden entwickeln.

Fazit

Die gegenläufige Entwicklung von Mieten und Immobilienpreisen stellt den Markt vor neue Herausforderungen und Chancen. Es ist entscheidend, diese Trends genau zu beobachten und auf fundierter Basis Entscheidungen zu treffen. Frank Hoffmann Immobilien bleibt Ihr verlässlicher Partner in diesen Zeiten und unterstützt Sie mit Expertise und Engagement.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

